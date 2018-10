Lørdag formiddag begynte det å brenne i et hus i sentrum av Brønnøysund med flere leiligheter. Tre personer boende i bygningen ble raskt gjort rede for, og én kvinne ble fraktet til sykehus med mulige fallskader. Huset ble raskt overtent.

– Brannvesenet anser seg nå som ferdige, men vi har fremdeles noen mannskep der for å ivareta etterslokking og obeservere, sier vaktleder Svein Arne Sørensen ved 110-sentralen Bodø.

Husene ved sida av det brennende huset ble raskt evakuert, opplyser politiet.

– De er fremdeles evakuerte. Kommunen på banen med et midlertidig tilbud til de som er rammet av dette, sier operasjonsleder Kai Eriksen i Nordland politidistrikt.

Brannvesenet rekvirerte ei havarivogn fra Avinor for å bistå med skumlegging av området. Foto: Ole-Christian Olsen

I forbindelse med slokkingsarbeidet kontaktet brannmannskapene i Brønnøysund Avinor for å få bistan d til slokking av brannen. Én såkalt havarivogn ble rekvirert fra brannvesenet på lufthavna.

Samtlige beboere fraktet ut

De tre som var inne i bygninga da det begynte å brenne, er alle ute av bygningen. En kvinne er fraktet til sykehus med mulige fallskader, og får ifølge politiet tilsyn av helsevesenet. Alle tre er også sjekka for røykskader, ifølge politiet.

– Det er en kraftig brann. Bygninga er overtent, det er sydvestlig vind på stedet, sier operasjonsleder Kai Eriksen i politiet i Nordland til NRK.

Alle de tre personene som oppholdt seg i leilighetsbygninga er altså kommet seg ut.

–De som er evakuert i nabobyggene er tatt hånd om av venner og kjente. Helse tar seg av personer som kan ha pusta inn røyk. Kommunes kriseteam er i arbeid.

Huset ble raskt overtent.

Like etter klokka 11 meldte politiet at det brenner i en bolig i Masterberggata i Brønnøysund. Flere tipsere kontaktet politiet og meldte om at det brant godt i en bygning i sentrum av byen.

Synlige flammer har stått ut av husets vinduer og huset skal raskt ha blitt overtent, ifølge brannvesenet. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Det er snakk om ei bygning med flere leiligheter. Og det er full fyr, sa operasjonsleder Kai Eriksen til NRK like før klokka 11.30.

Ifølge politiet ble huset svært raskt overtent som gjorde at politiet raskt besluttet å evakuere nærliggende bygninger.

– Det er ikke fare for at andre hus skal ta større skade, men det er en del røyk som kan forårsake røyskader på andre hus, opplyser Eriksen.