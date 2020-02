Koronaviruset setter stopper for norsk lakseeksport: – Dramatisk, men vi står han av

Lakseeksporten fra Norge har hatt et kraftig fall de siste ukene. En viktig årsak er det dødelige viruset covid-19, altså koronaviruset.

Enkelte lakseprodusenter har solgt inntil 90 prosent mindre fisk målt i volum til Kina nå, enn på samme tid i fjor.

Virusutbruddet fører til stans i flytrafikken til Asia, og da spesielt Kina. Også innbyggerne i landet holder seg innendørs på grunn av smittefare.

Norges sjømatrådet har stengt sitt kontor i Kina midlertidig på grunn av smittefare.

Nå må laksen selges i andre markeder, og prisen har falt i flere uker allerede. Hos en av landets største produsenter, Nova Sea på Lovund, merker de det godt. Det forteller salgssjef Bjørn Olvik.

Salgssjef ved Nova Sea, Bjørn Olvik forteller at bedriften har hatt en 20 prosent nedgang, etter at koronaviruset brøt ut Foto: Nova Sea

– Det var bom stopp på forsendelser i et par uker fra oss, på grunn av koronaviruset, så dette ble ganske dramatisk, sier Olvik.

Prisen har gått ned 20 prosent

Også viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, Trond Davidsen sier at situasjonen er krevende.

– Vi har ikke tall for hele næringen. Men enkelte selskaper har rapportert at de bare har solgt en tiendedel av det de solgte på samme tid i fjor, sier Davidsen.

I fjor solgte Norge laks til Kina for 1,6 milliarder kroner, mens EU tok imot for over 50 milliarder.

Viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, Trond Davidsen, kan bekrefte at situasjonen er krevende for flere selskaper Foto: Siv Dolmen / Sjømat Norge

Selv om Kina ikke er det største markedet, merkes det godt likevel, sier Davidsen.

– Umiddelbart vil det merkes når så store volum som skulle gått til Kina, må plasseres i andre markeder.

Med mer laks tilgjengelig på verdensmarkedet har prisen gått ned med 20 kroner siste uka. Men siden prisen på norsk laks har vært rekordhøy den siste tiden, klarer vi oss likevel bra, forteller Olvik ved Nova Sea.

– Vi har falt 20 prosent, fra et nesten «all time high»-nivå på norsk laks. Så vi skal nok stå han av ei stund fremover, sier Olvik.

Eksporterte fisk for over 100 milliarder

Ved utgangen av 2019 kunne Norges sjømatråd melde at Norge hadde eksportert sjømat for 107,3 milliarder kroner. Og laksen sto for 68 prosent av inntektene.

Dermed ble 2019 et historisk år for eksport av norsk sjømat.

Men de siste ukene har eksporten til Kina falt markant, noe som også har påvirket prisene som tabellen under viser. Tallene er hentet fra Norges sjømatråd.

Salgstall fersk hel laks Uke Vekt i tonn 2020 Vekt i tonn (T) 2019 Kilopris NOK 2020 Kilopris NOK 2019 Endring i vekt (%) Endring i pris (%) 01 141.711 83 99.25337482623084 - - - 02 397.473 335.889 94.25633690841894 71.47790192593386 18.334628404026333% 31.867800213397885% 03 903.4 467.873 92.82255811379235 68.69191212145176 93.08658546229425% 35.12880228122932% 04 411.129 795.918 93.209997348764 65.1078804600474 -48.34530692860319% 43.16238939149786% 05 10.103 446.169 81.71275858655845 60.857601043550765 -97.73561139388886% 34.26878021051696% 06 38.914 533.127 72.04250398314231 58.33959638135004 -92.70080112243424% 23.488176901705142%