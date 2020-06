Det har gått fire år siden 11 kvinner og menn sto fram i VG og fortalte om en flere tiår lang overgrepskultur i Tysfjord i Nordland.

Etter publiseringen ble det raskt satt i gang etterforskning, og over 151 overgrepssaker ble avdekket, med 82 fornærmede og 92 mistenkte.

De fleste sakene er knyttet til det lulesamiske og læstadianske miljøet i Tysfjord. Ofrene var fra 4 til 75 år gamle, de mistenkte fra 10 til 80 år.

Fra desember 2017 har dommene begynt å komme i rettsvesenet, med lange fengselsstraffer.

Da det enorme omfanget av overgrepssakene ble kjent, ba Tysfjord kommune om hjelp. Året etter fikk den vesle kommunen med vel 2000 innbyggere 10 millioner kroner til å bearbeide og forebygge seksuelle overgrep.

Prosjektet fikk navnet «Jasska» – som betyr trygg på lulesamisk.

Politibetjent Tor Erik Rønne fra Leksvik i Trøndelag – med 20 års erfaring og bred kompetanse på barn og unge i krise – fikk jobben med å lede prosjektet.

Dette er Jasska/Trygg Ekspandér faktaboks Jasska/ Trygg er et prosjekt som skal hindre overgrep i Tysfjord kommune. Det er et samarbeid mellom kommunen og Fylkesmannen i Nordland.

Prosjektet ble etablert høsten 2017 etter avdekkingen av en rekke overgrepssaker i Tysfjord kommune i Nordland. Fylkesmannen i Nordland har hatt oppdraget med å koordinere prosjektet og lagde også planskisse med forslag til tiltak.

Kommunal- og moderniserings departementet har støtte tiltaket med om lag 10 millioner kroner i en periode på to år.



Jasska oppsummert i noen nøkkeltall og stikkord:

Ett stort prosjekt, med fem delprosjekt og mer enn 50 ulike koordinerte tiltak og prosesser av større omfang.

Prosjekt 1: Akutt beredskap og oppfølgning av ofre, overgripere og pårørende. Målsetting: Kommunen må kunne sørge for forsvarlige helse- og omsorgstjenester til personer som har opplevd vold og seksuelle overgrep og andre som er berørt av dette. Kommunen må arbeide for likeverdige tjenester uavhengig av etnisitet og religion.

Prosjekt 2: Opplæring av barn og unge. Målsetting: Bygge bevissthet rundt grensesetting. Utvikle et undervisningsopplegg for barnehage og skole som skal styrke barn og unges kompetanse i hva overgrep er og gi dem mot til å si nei.

Prosjekt 3: Avdekkingskompetanse og rutiner for meldeplikt Målsetting: Alle som arbeider med barn og unge skal ha kunnskap om og kjenne igjen tegn på at barn og unge blir utsatt for seksuelle overgrep, andre former for mishandling eller alvorlig omsorgssvikt. Prosjekt 4: Helhetlig oppvekstplan for kommunen. Målsetting: Veiledning og bistand til å utvikle en strategisk oppvekstplan for kommunen. Oppvekstplanen skal bidra til at barn og unge sikres et godt og trygt oppvekstmiljø Prosjekt 5: Tillitsbygging Målsetting: Bygge tillitt mellom den samiske befolkningen og offentlige myndigheter. Tiltakene

skal blant annet fokusere på kompetansebygging, likeverd, åpenhet, stolthet og verdighet.

Det er holdt 48 åpne arrangementer av typen: konferanser, fagdag, seminar, konsert, o.l, åpne for deltakelse fra ulike målgrupper.

I overkant av 800 personer har deltatt på kurs i avdekkings- og handlingskompetanse.

I overkant av 900 personer har deltatt på kurs i samisk kulturforståelse.

150 ledere og fagfolk har deltatt på fulldags øvelse i håndtering av observasjoner, bekymringer og akutte situasjoner med omsorgssvikt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Flere hundre aktive bidragsytere har jobbet med gjennomføring av tiltak og prosesser.

Samarbeid med lokalt næringsliv, idrettslag/foreninger, trossamfunn og ildsjeler

Samarbeid med en rekke ulike eksterne spisskompetansemiljøer.

Nye retningslinjer, rutiner for melding til barnevern, tiltakskort mv som gjør samhandling og tjenesteutførelsen bedre.

20-årig program i oppvekstsektoren, fra graviditet til barnet er ferdig på videregående skole, bygd opp rundt tema- og undervisningsplanen «Oaggi muv/Gjør meg trygg» som gir obligatorisk informasjons- og undervisningsaktivitet om kropp, grenser, hemmeligheter, seksualitet, overgrep m.m.

Utviklet og drifter tiltaket «Ung samfunnsbygger»,- et ungdomsdrevet tiltak der ungdom, på tvers av ulikheter i bosted, kultur og livssyn, selv utvikler og driver aktiviteter med samfunnsnyttig innhold i sine lokalmiljøer.

Initiert og etablert frivillig forening: «Jasska/Trygg – nettverk for økt åpenhet om alvorlige krenkelser», som består av ildsjeler fra regionen, som vil være til støtte for andre, og aktivt jobbe for økt åpenhet.

Prosjektet ble i desember 2019 tildelt Justisdepartementets pris for Samarbeid- og samordning i arbeid mot vold i nære relasjoner.

Prismidlene på 250 000 kroner skal benyttes til prosjektet.

Høsten 2017 reiser Tor Erik Rønne nordover, og går løs på oppgaven med stor iver.

De neste to årene bruker han tiden sin på å lytte, kartlegge og analysere. Han innleder samarbeid med skoler, barnehager, lokalt næringsliv, idrettslag, foreninger, trossamfunn og ildsjeler.

Han har hyppige møter med Fylkesmannen for å koordinere arbeidet med å gjenreise tillit i ei bygd som har mistet tiltroen til det offentlige.

MØTTE MOTSTAND: Prosjektleder Tor Erik Rønne i Jasska/Trygg mener det verken finnes vilje eller evne til å føre arbeidet fra prosjektet videre. – Nåværende og framtidige overgrepsofre blir taperne, sier han. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det blir holdt 48 konferanser, fagdager og seminarer. 800 personer går på kurs for å lære hvordan man avdekker overgrep. 900 personer deltar på kurs i samisk kulturforståelse. Han iverksetter 50 ulike tiltak og skisserer forslag til hvordan hjelpeapparatet kan videreføre arbeidet.

– Det mest gledelige er at vi har vist at dersom vi samler ressursene, kan vi få til mye, sier Rønne.

I fjor høst går prosjektperioden mot slutten. Tor Erik Rønne skriver en omfattende rapport på 168 sider.

Her forteller han om alt det positive prosjektet har oppnådd. Samtidig kommer han med krass kritikk av dem som var satt til å ivareta disse barna. Han skriver også om frykten hans for at samfunnet ikke skal klare å følge opp den store jobben som er påbegynt.

Rønne bruker sterke ord. Hardest medfart får toppledelsen i nye Narvik kommune.

TETT OPPFØLGING: Daværende kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har fulgt Jasska-prosjektet i Tysfjord tett. I januar 2019 fikk hun sin fjerde statusoppdatering fra styringsgruppa. Foto: Fylkesmannen i Nordland

Ved årsskiftet ble nemlig Tysfjord kommune delt i to. Den sørlige delen ble en del av Hamarøy, mens den nordlige delen er slått sammen med Narvik og Ballangen.

Dermed blir det nå to kommuner som skal arve den mye omtalte Tysfjord-saken.

Utdrag fra kritikken i sluttrapporten fra Jasska/Trygg: Ekspandér faktaboks Utdrag fra prosjektlederens rapport: Kritikken mot Narvik kommune: I sluttrapporten uttrykkes det bekymring for oppfølgingen av prosjekt Jasska, både i nye Hamarøy og nye Narvik kommune. Størst er bekymringen for det videre arbeidet i Narvik kommune. Til tross for at prosjektledelsen har erfart et stort engasjement i førstelinjetjenesten, som helsestasjon, barnevern, barnehager og skole, er oppfatningen den motsatte hos den administrative og politiske ledelsen i kommunen:

«Prosjektleder Jasska/Trygg har opplevd en urovekkende tilstand med unnvikelser der en del representanter fra politisk og administrativ toppledelse ikke vil forholde seg til Jasska/Trygg og det arbeidet som pågår.

En rekke henvendelser er møtt med ignorering, og ansvaret for å aktivt medvirke til å sikre videreføring av tiltak og prosesser påbegynt innsats oppleves ikke å være tatt på alvor. Unnvikelsene er i et slik omfang og med et slikt mønster, at det indikerer et hull i forståelse relatert til kriminalitetsforebygging som fagfelt og bruken av dette som et betydningsfullt virkemiddel i arbeidet med å styre sitt lokalsamfunns utvikling. Det etterlater også et uheldig bilde av at man i Narvik til dels ikke anser problemstillinger med omsorgssvikt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, som noe som sterkt nok berører dem, til at dette skal prioriteres. Dette virker til dels å være noe man plasserer som et problem i Tysfjord», heter det i sluttrapporten.

«Hele regionen rundt Tysfjord har et faglig etterslep på 15-20 år i kriminalitetsforebyggende forståelse, i sin mangel på struktur og systematikk», heter det videre. For eksempel tilbød prosjektleder regionrådet et kort introkurs i kriminalitetsforebygging. Ifølge sluttrapporten ble ikke tilbudet benyttet, og prosjektleder ble ikke invitert til flere regionmøter eller kontaktet etter dette.

Det kommer fram i rapporten at Narvik vil etablere et politiråd, bestående av politiet, kommunen og andre sentrale aktører. Dette er et utviklingsarbeid Narvik gjør uten Jasska/Trygg. «Man søker ikke kunnskap om Jasska/Trygg-innsatser, og har ingen strategi for hvordan Jasska/Trygg skal tas videre inn i nye Narvik etter 01.01.2020 Å lage seg et Politiråd uten en tilhørende effektiv struktur for å omsette strategier til handling og resultater, er å lure seg selv til å tro at man jobber godt bare fordi man har møter som er gitt et spesielt navn. Da har man ikke forstått konseptet og potensialet i denne type arbeid».

Videre frykter prosjektledelsen at «Narvik, med sin svært pressede økonomiske situasjon, i 2020 og de kommende årene vil velge en mye brukt strategi fra kommunal sektor, om å nedprioritere å bruke av sine ordinære driftsmidler på systematisk langsiktig forebyggende arbeid,- og heller satser på at noe av dette arbeidet kan finansieres med diverse tilskudd og prosjektmidler, innhentet fra bl.a departementene, direktoratene og Fylkesmannen. Man fortsetter i så fall med en forebyggingspraksis som fort vil bli preget av tilfeldigheter i hvilke midler man får tak i, som gir skippertak og usammenhengende innsatser», heter det i rapporten.

Dette er erfaringer knyttet til arbeidet underveis, oppsummert i fem punkter:

Den eksisterer konflikter og motvilje, basert på etnisitet mellom nordmenn og samer, som det ikke er politisk korrekt å snakke om, men som skader mulighetene for å utvikle og drifte gode velferdsløsninger gjennom godt samarbeid og samskapning.

Det er en betydelig fornektelse av at man selv og andre i eget miljø, bærer negativ forforståelse, fordommer og rasisme, mot andre som er ulik seg selv.

Det er en fornektelse av at det eksisterer «taushetskultur» i form av den sosiale kontrollen som utøves for å motvirke åpenhet om alvorlige lovbrudd og krenkelser, som kan ramme egen familie, slekt og miljø.

Regionen er preget av svak forebyggende faglig kompetanse og forståelse, og har store systemsvakheter sett i forhold til å være rigget for å ivareta helhetstenkning, samordning og samskapning, og slik kunne gjøre store gjennomgripende samfunnsendringer.

Frykten for tapt omdømme og andre personlige tap ved åpenhet om alvorlige krenkelser veier for mange tyngre enn lysten til å redde liv og sikre livskvalitet.

Han skriver om motvilje, vegring, svak forståelse og liten kompetanse rundt forebygging av kriminalitet hos den politisk og administrative ledelsen i Narvik. Han skriver at mange i maktposisjoner synes å føle avstand til Tysfjord, og vil kanskje helst slippe å ta med seg negativ arv fra Tysfjordsakene inn i den nye kommunen.

Rapporten blir levert i desember 2019. Etter det NRK forstår faller ikke innholdet i god jord. Det blir det raskt klart at styringsgruppa ikke vil stille seg bak den kritiske delen av innholdet.

Uoverensstemmelsene som foregår på bakrommet kommer ikke offentligheten for øre.

Dette er medlemmene for styringsgruppa for Jasska/Trygg Ekspandér faktaboks Arne Kvensjø, daværende rådmann i Tysfjord

Tor Asgeir Johansen, daværende ordfører Tysfjord kommune

Eirik Andre Hopland, rådmannn Hamarøy kommune

Jan-Folke Sandnes, daværende ordfører Hamarøy kommune

Lars Magne Andreassen, direktør på Arran lulesamiske senter

Anne Kristin Gurák, seniorrådgiver hos Arran lulesamisk senter.

Aslak Finvik, tidligere lensmann i Hamarøy. Nå politikontakt Hamarøy.

I løpet av våren får Tor Erik Rønne beskjed om at styringsgruppa vil skrive en egen rapport. Hans rapport vil bli lagt til som et vedlegg til hovedrapporten som styringsgruppa selv har skrevet. I styringsgruppas rapport er den ramsalte kritikken utelatt.

Først fem måneder etter at Rønne leverte rapporten sin blir de to rapportene overlevert Kommunaldepartementet. Det skjer i det stille 15. mai.

Styringsgruppas leder, fylkesmann Tom Cato Karlsen i Nordland, avviser at årsaken er uenighet om sluttrapporten. Han sier at koronasituasjonen umuliggjorde en markering rundt overleveringen.

Rønne sier han var forberedt på at ikke alle ville like alt som framkommer i rapporten, men han trodde ikke at han skulle møte så mye motstand.

Likevel angrer han ikke på at han har vært tydelig på å plassere ansvar.

ENDRING PÅ GANG: Overgrepsofre og Tysfjord-samfunnet ble lovet endring etter at historiene om flere tiår med overgrep ble kjent. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Jeg har forståelse for at det er ubehagelig og uvant med kritikk. Men det har vært nødvendig. Jasska er basert på åpenhet og tillitsbygging. Det hører med at vi må snakke åpent om det som er vanskelig, i tillegg til å formidle suksesshistorien.

Rønne viser også til mandatet fra Kommunaldepartementet og det samfunnsansvaret han mener ligger i bunnen av Jasska-prosjektet.

– Vi er forpliktet til å gjøre en så god jobb som vi klarer. Det skylder vi ofrene som har vært utsatt for krenkelser, vold og seksuelle overgrep i regionen.

Overgrepsoverleveren

BRENNER FOR ÅPENHET: – Tysfjordbarnas skjebne har vært hjertesaken min siden jeg var tenåring. Jeg hadde aldri drømt om at vi skulle komme dit vi er i dag, sier Nina M Iversen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Etter medieoppslagene om overgrepssakene ble Tysfjord ettertrykkelig satt på kartet.

Skammen over å være fra Tysfjord og same var stor, forteller Nina M Iversen. Hun ble utsatt for overgrep i barneskolelader av noen hun er i familie med, og er av de 11 personene som sto fram i VG-saken «Den mørke hemmeligheten».

Det tar tid for et lokalsamfunn å reise seg etter en omfattende krise. Men takket være Jasska har mye snudd, ifølge Iversen.

Hun og andre samiske kvinner har fått større selvtillit. De kan snakke mer åpent om det som er vondt og vanskelig. De vet hvor de kan søke hjelp.

Iversen er overbevist at dersom hun hadde hatt den kunnskapen som dagens barn i Tysfjord har om grensesetting, kunne mange krenkelser vært unngått.

Iversen er med i styret for Nettverk for åpenhet. Nå er hun spent på om de nye kommunene klarer å holde trykket oppe.

UT FRA MØRKET: – Vi lever ikke lenger i skjul. Alle har fått vite hva som har skjedd med oss. Nå må vi se framover, sier Nina M. Iversen fra Tysfjord. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det finnes folk som vil legge lokk over det som har skjedd. Det må ikke skje, sier Iversen.

Også sør for Tysfjorden, i det som nå er nye Hamarøy, beskrives Jasska-prosjektet som et tidsskille.

– Vi snakker om før og etter Jasska. Vi har mye å takke Tor Erik Rønne for, sier barnehagestyrer Heidi Kalvåg på Drag, som også representerer Høyre i kommunestyret i Hamarøy.

I Hamarøy snakkes det mye om kropp og grenser på skoler og i barnehager. Barna skal vite hva som er rett og galt. De som jobber med barn, skal vite når de skal melde fra.

Men hva nå? Det er det mange i lokalsamfunnet lurer på. Kalvåg er bekymret for hva som skjer nå som prosjektet er over. Vold og overgrep er ikke noe som forsvinner.

– Det holder ikke å jobbe i to år med dette, og så er samfunnet kurert. Noen må ha dette som jobb ellers blir det en fin plan i en skuff.

Alternativet tør hun ikke tenke på. Traumer, psykiske lidelser, liv som går tapt.

SKRYTER AV JASSKA: barnehagestyrer Heidi Kalvåg på Drag sier at folk i bygda snakker om før og etter Jasska. – Vi var glade for at det kom noen utenfra. Vi har lært mye av Tor Erik Rønne, sier hun. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det har nå gått seks måneder siden Tor Erik Rønne leverte sluttrapporten sin. Han deler bekymringen i den samiske befolkningen både nord og sør for Tysfjorden.

Han advarer mot å gå i en felle hvor man definerer Tysfjord-saken som noe særegent og lokalt problem.

Det som har skjedd i Tysfjord er et nasjonalt anliggende, konkluderer Rønne.

– Overgrep er et samfunnsproblem som finnes i alle byer og kommuner. Det er all grunn til å tro at mørketallene er store, og at det fortsatt foregår krenkelser og overgrep.

Han minner også om dem som har opplevd, eller vært vitne til overgrep, fortsatt bor i regionen.

– Det ligger en moralsk forpliktelse på oss alle sammen å ta vare på dem, og forhindre nye krenkelser. Det gjør vi ved å dyrke åpenhet, forsterke tjenestene og drive kunnskapsbygging.

For å få til dette anbefaler Rønne Narvik og Hamarøy å bruke de erfaringene og følge rådene som er gitt i sluttrapporten.

Narvik: – Bommer med kritikken

Assisterende rådmann Lars Norman Andersen i Narvik kommune kjenner seg ikke igjen i deler av kritikken fra prosjektlederen.

FÅR KRITIKK: – Det er aldri artig å få negativ kritikk, men velger å ta det positivt, sier Lars Norman Andersen. Foto: Kjetil Moe

– Han bommer på det som handler om Narviks vilje. Jeg skal på ingen måte fornekte hans opplevelser, men jeg kjenner meg ikke igjen i påstanden om at vi er motvillige til å ta Tysfjord-saken inn over oss.

Samtidig innrømmer rådmannen at Rønne har noen poenger.

– Vi har helt sikkert ikke gjort nok. Det er aldri artig å få negativ kritikk i en rapport, men dette skal vi ta lærdom av.

Andersen sier at Narvik kommune vil ha med seg Rønnes rapport med seg inn i det videre arbeidet. Men uten å kaste sine gamle systemer og rutiner over bord.

– Vi vil bygge videre på det vi har med oss fra gamle Narvik, sier Andersen, og viser til tiltak som er i gang.

– Helsestasjonen har lagt opp et løp. Vi har gjennomført kurs og opplæring for ansatte som jobber med barn og unge på alle nivå.

Narvik kommune har søkt om 1,5 millioner kroner for å videreføre konklusjonene i Jasska.

– Vi mener vi er på god vei på å bli en god kommune på tidlige forebygging, sier Andersen.

Brukt 10 millioner

Så langt er det lagt ned rundt ti millioner offentlige kroner på å bearbeide og forebygge seksuelle overgrep i regionen. Og å øke forståelsen for samisk kultur.

Hvis kommunene ikke følger opp, vil mye av både arbeid og penger være bortkastet, mener Tor Erik Rønne. Både departementet og Fylkesmannen har sagt at de stiller opp.

– Vi har jobbet knallgodt i 2,5 år. Dette er en historiske mulighet, mener han.

Rønne mener man burde kunne forvente av profesjonelle aktører at de tåler å høre når noen med en annen fagbakgrunn og perspektiver påpeker at det kunne vært gjort mer.

– Det jeg frykter mest er at man sier seg mett og fornøyd, og legger arbeidet på is fordi det er ubehagelig å ha fokus på vold og overgrep i samfunnet.