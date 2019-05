Kommunen lyste kun ut deltidsstillinger: – Det er en skam

Til tross for at det er mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere, jobber fortsatt mange ufrivillig deltid. I Brønnøy kommune i Nordland er samtlige stillinger som lyses ut deltidsstillinger – de fleste på rundt 40 prosent.

– Å lyse ut så mange deltidsstillinger som Brønnøy kommune har gjort, er en skam, sier Gjertrud Krokaa. Foto: Øystein Nygård / NRK

– Det viser at Brønnøy ikke har fulgt med i samfunnsutviklinga, sier Gjertrud Krokaa i Norsk sykepleierforbund, som også bor i Brønnøy.

Stillingsannonsene har også vakt harme i sosiale medier.

– Det er en skam for min egen kommune. I tillegg er sykefraværet skyhøyt samtidig som man leier inn personale utenfra for flere millioner kroner i året.

De fleste stillingene som lyses ut er på mellom 30 og 40 prosent. Ifølge Norsk sykepleierforbund er det en kjent taktikk for å ha flere arbeidstakere som kan steppe inn ved sykefravær.

Her ser du oversikten over stillingene som har blitt lyst ut på Brønnøy kommune sine nettsider.

Krokaa mener kommunene må øke grunnbemanningen for å oppnå en heltidskultur.

– Det er fullt mulig å organisere turnusen slik at alle som ønsker fulltid kan få det, også i helsevesenet. Dette har vært et politisk tema i årevis, både lokalt og på Stortinget.

Det er viktig at også disse arbeidstakerne får en pensjon de kan leve av, legger Krokaa til.

NRK har tidligere fortalt om Marte Victoria Odding som er sykepleier og deltidsansatt ved Nordlandssykehuset i Bodø. Hun er ofte bekymret for privatøkonomien og hva som skjer hvis hun blir syk.

– Blir jeg sykemeldt blir utbetalingene basert på deltidsinntekten. Det gjør at jeg ikke kan ta opp lån, sier Odding

Vi må snakke om deltid Du trenger javascript for å se video.

Forsker: – Få tegn til bedring

Deltidsstillinger er nødvendig for å få turnusen til å gå opp, hevdes det fra kommune-Norge.

Førsteamanuensis Kari Ingstad ved Nord universitet er uenig.

– Det er fullt mulig å organisere turnusen slik at alle som ønsker fulltid kan få det, også i helsevesenet. Man må bare legge det opp litt annerledes enn i dag, sier hun.

Ingstad har forsket på deltidsproblematikk i ti år. I denne perioden har hun sett svært få tegn til bedring.

Kari Ingstad mener det ikke bør være nødvendig med mange deltidsansatte for å få turnusen til å gå opp. Foto: Bent Lindsetmo

– Det har vært en skuffende utvikling. På papiret og i festtaler er alle enig om færre deltidsstillinger i helsesektoren.

KS har statistikk over hvor mange arbeidstakere som jobber deltid. Fra 2017 til 2018 økte antallet med 1,4 prosent fra 102.758 til 104.223.

– Få kommuner har over 20 prosent heltidsstillinger. Ingen har en heltidskultur med halvparten heltid.

Årsaken til at utviklingen går tregt handler både om kultur og kompetanse i kommunene.

– Samtidig må fagforbundene ta sin del av ansvaret for at man ikke kommer fram til løsninger som bidra til en heltidskultur. Det krever at arbeidstaker og arbeidsgiver må være villig til å tenke nytt.

– Vi skal ha heltidsstillinger

Ordfører i Brønnøy kommune, Johnny Hanssen forteller at de vil ha heltidsstillinger, og det er noe de har krevd politisk.

Nylig lyste kommunen ut syv deltidsstillinger i avdelingen «Helse- og velferd». Ordføreren sier disse er lyst ut for å blant annet fylle opp stillingene til personer som allerede er ansatt.

– Vi ønsker også å redusere bruken av innleid arbeidskraft, derfor trenger vi disse stillingene for å øke prosenten til de som allerede er deltidsansatte eller i små vikariater.

Hanssen forteller at de jobber for å ha mest heltidsstillinger, men det er ikke alltid det går opp i turnusen.

Ordfører i Brønnøy sier de skal jobbe ekstra for Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Dette er et krav vi har stilt til administrasjonen, men nå ser jeg at vi må ta en ny prat om dette for å se hvordan vi kan forbedre oss, sier Hanssen.

Videre sier han at de ikke aksepterer alle disse småstillingene, for slik skal det ikke være.

– Dersom vi er en versting på deltidsstillinger, er dette noe vi må ta tak i snarest, sier ordføreren kort og bestemt.