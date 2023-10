Kommunen kutter bånd til russisk vennskapsby

Rana sier opp vennskapsavtale med den russiske vennskapsbyen Petrozavodsk.

Det ble klart i dag, da et enstemmig kommunestyre stemte for å gjøre nettopp dette.

Rana hadde allerede fryst avtalen etter at Russland startet sin invasjon av Ukraina.

Den 29. juni skrev NRK om at ordføreren i Karelia, Vladimir Lubarsky, hadde vervet seg til den russiske hæren for å kjempe i Ukraina.

Det er i denne kommunen at byen Petrozavodsk ligger.

Han skulle inn i Akhmat-bataljonen, som er en tsjetsjensk hæravdeling som er mistenkt for å stå bak flere krigsforbrytelser i Ukraina og i Tsjetsjenia.

Ordføreren i Rana kommune, Geir Waage (Ap) mente i juni at vennskapsavtalen burde brytes, og så alvorlig på utviklingen.

– Det har kommet opp en ny situasjon her og da er det slik at vi følger situasjonen og det som skjer i Ukraina nøye, og så vil det være opp til kommunestyremøte i oktober.

Med bakgrunn i at det gjennom media er kommet fram at ordfører i Petrozavodsk har vervet seg til den omstridte Akhmat-bataljonen som er en tsjetsjensk hæravdeling som er mistenkt for å stå bak flere krigsforbrytelser i Ukraina og i Tsjetsjenia, sier Rana kommune opp sin vennskapsbyavtale med Petrozavodsk med umiddelbar virkning, står det i vedtaket til sakslisten til kommunestyremøtet