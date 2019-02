Politiet vil tiltale syv for grov narkotikakriminalitet og mafiavirksomhet

I tillegg til at Troms-politiet vil tiltale syv menn for grov narkotikakriminalitet med strafferamme opptil 15 år, vil politiet også ha dem tiltalt for organisert kriminell virksomhet – den såkalte mafiaparagrafen i straffeloven.

Det bekrefter Yngve Myrvoll, leder for etterretning, forebygging og etterforskning til NRK.

Hensikten med mafiaparagrafen er å gi organiserte grupper av kriminelle strengere straff, gjennom å gi et straffetillegg på inntil fem års fengsel til den egentlige dommen.

Mafiaparagrafen Ekspandér faktaboks Straffeloven § 60a: «Dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, forhøyes maksimumsstraffen i straffebudet til det dobbelte, likevel ikke med mer enn 5 års fengsel. Med organisert kriminell gruppe menes et samarbeid mellom tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller som går ut på at en ikke ubetydelig del av aktivitetene består i å begå slike handlinger. Forhøyelse av maksimumsstraffen etter bestemmelsen her får anvendelse i forhold til lovbestemmelser som tillegger strafferammen rettslig virkning, hvis ikke annet er bestemt».

Tidenes største beslag

Saken ble oversendt statsadvokaten i Troms og Finnmark for videre påtalebehandling fredag 1. februar, opplyser politiet i en pressemelding tirsdag.

Opprullingen av det politiet mener er et internasjonalt distribusjonsnettverk for amfetamin startet med pågripelsen av en serbisk mann på et hotellrom i Tromsø sentrum høsten 2017. På hotellrommet fant politiet 66 kilo amfetamin.

Det er det største amfetaminbeslaget som ble gjort i Norge i 2017, og tidenes beslag i Nord-Norge.

Troms-politiet ble overrasket over at noen hadde smuglet inn til landet og Tromsø et så stort parti. Saken har ifølge Myrvoll hatt høy prioritert i Troms politidistrikt.

– Vi har brukt veldig store ressurser på denne saken og mange etterforskere har vært 100 prosent dedikert til denne saken i over ett år, sier etterforskningslederen til NRK.

I tillegg har Troms-politiet hatt bistand fra Trøndelag politidistrikt, Finnmark politidistrikt, Kripos og tyske myndigheter.

Ulike roller

Det er totalt syv personer politiet foreslår at det tas ut tiltale mot, blant dem tre Tromsø-menn - to av dem tidligere advokater. En av dem har erkjent befatning med nær to kilo amfetamin.

– At saken nå er ferdig etterforsket ser jeg positivt på. Min klient har forklart seg detaljert til politiet om hva han har gjort galt, han forklarer at han har ikke deltatt i noe organisert kriminelt nettverk utover da at han ved to anledninger har tatt imot 1,9 kg amfetamin, sier mannens forsvarer Jan Christian Kvanvik til NRK.

Kvanvik sier hans klient har gitt omfangsrike og detaljerte politiforklaringer om dette.

– Han har vært tydelig på at han overhodet ikke har hatt noe med narkotikainnførsel å gjøre, ei heller herunder organisering av det. En vil bli noe overrasket dersom overordnet påtalemyndighet tiltaler min klient ut fra slik siktelsen lyder i dag.

To av de siktede er tyske statsborgere. En av de tyske statsborgerne sitter fortsatt fengslet i Spania. Utleveringen har ifølge politiet tatt tid fordi han motsetter seg utlevering.

Les også:

Tromsø-advokater risikerer 15 års fengsel

I tillegg er det allerede tatt ut tiltale mot to menn fra Troms som formentlig har distribuert amfetamin for personer i nettverket.

Mennene har etter politiets oppfatning hatt ulike roller i innførsel og distribusjon av amfetamin, og de har hatt roller som er gjensidig avhengig av hverandre for å gjennomføre denne type organisert kriminalitet.

Politiet ønsker ikke nå å utdype de ulike aktørers konkrete rolle i saken, eller hva hver enkelt er siktet for.

– Skremmende historie

Det beslaglagte partiet på 66 kilo amfetamin utgjør ifølge politiet 264 000 brukerdoser og har en potensiell gateverdi på om lag 40 millioner kroner.

– Det er en kjempealvorlig sak og det at så stort parti kommer til Tromsø er veldig urovekkende, fordi det tilsier at det er et brukermarked som står klar til å ta imot stoffet. Ikke minst finnes det et distribusjonsnettverk som skal håndtere denne mengden. Vi mener at dette stoffet var ment for store deler av Nord-Norge, Finnmark inkludert. Så det er en skremmende historie, sier Myrvoll.

Tiltalt for grovt bedrageri

I forbindelse med etterforskningen mener politiet også at de har avdekket at en av de narkosiktede advokatene skal ha tilegnet seg nesten én million kroner fra et dødsbo. I tillegg skal han ha overført 2,5 millioner kroner fra en klientkonto til sin egen konto.

Han er tiltalt for grovt bedrageri, som har en strafferamme på inntil 6 år. Mannen nekter straffskyld.