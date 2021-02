Uvanlig værsituasjon i Norge – slik har det ikke vært på over 10 år

– Her er det fin utsikt, tørt, kaldt og godt. Når du har riktig utstyr, så går det bra, sier Helen Sund fra Trondheim.

Natt til onsdag gjorde hun det mange nok vil oppfatte som galskap – hun pakket sekken og overnattet ute i Bymarka. Det til tross for at sprengkulda presser på.

– Dette er det kaldeste jeg har overnattet i. Men det gikk bra så lenge jeg holdt meg i soveposen, forteller Sund på morgenkvisten.

Hun hadde overlevd natta ved hjelp av to liggeunderlag, reinsdyrskinn, tjukk sovepose, dobbelt sett med ullklær, pledd, varmeflasker og dunsokker.

For det er det som må til når man absolutt skal sove ute i 20 minus.

TROSSET KULDA: Friluftsentusiasten Helen Sund fra Trondheim lot seg ikke skremme av 20 minus. Med god innpakning og bålkaffe klarte hun å holde varmen etter en god natts søvn ute i kulda. Foto: Morten Karlsen / NRK

Men denne temperaturen er samtidig barnemat sammenlignet med den bonde Harald Sommervold registrerte på Singsås litt lenger sør i Trøndelag. Minus 36 viste gradestokken hans i morges.

– Det føles kaldt, ja, men da slipper man i det minste myggen, ler bonden.

– Men for å si det sånn, det blir ikke gjort mye utenom det mest nødvendige. Jeg går i fjøset og jeg bærer ved for å fyre.

SPRETTKALDT: Gradestokken til Harald Sommervold viser her minus 35 grader. En liten time tidligere var den nede i minus 36. Foto: Harald Sommervold

Kuldegrader i hele landet

Vakthavende meteorolog, Rafael Escobar Løvdahl, forklarer at det ligger et høytrykk over Norskehavet, som skyver kald arktisk luft fra Russland og Finland inn over Norge.

– Det er kaldt over hele landet nå, fra nord til sør, sier han.

– Det var ikke en eneste plussgrad klokken 9. Det har ikke vært vanlig de siste årene.

Løvdahl forteller at en del plasser at har gradestokken krøpet under 30 minusgrader, og den kaldeste temperaturen som ble målt onsdag morgen var minus 38,3 på en fjellstasjon på Folldal i Innlandet.

Går man ned i lavlandet var det kaldest på Nyrud i Øst-Finnmark, med 30,1 minusgrader. Nest kaldest var det på Kotsøy i Trøndelag, med minus 28,4 grader.

– Det skjer selvfølgelig fra tid til annen at det er såpass kaldt, men det er spesielt at det er kaldt over hele landet, vedvarende i flere dager, sier Løvdahl.

UVANLIG: Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl mener vi er inne i en spesiell kuldeperiode akkurat nå. Foto: Iselin Fjeld / NRK

Ifølge meteorologen er vi nå inne i en kuldeperiode som kommer til å vare en stund. Vi må nok belage oss på å pakke oss godt inn også uti neste uke.

Sist det var en slik lengre og landsdekkende kuldeperiode var i 2010. Før det må man tilbake på 60- og 70-tallet, sier Løvdahl.

Høyere strømpriser

Men det er ikke bare i nesa kulda kommer til å rive. Mange vil nok kunne kjenne det litt på lommeboka også.

– Strømprisen beregnes hver dag etter tilbud og etterspørsel. Når det blir kaldt, bruker vi mer strøm til å varme opp, og da øker prisene, forklarer Stina Johansen i kraftbørsen Nord Pool.

Hun forteller at vi nå i starten av februar har sett den høyeste timesprisen på fem år, på over 2 kr/kWh. Ellers har nivået den siste tida ligget på mellom 40 og 90 øre/kWh.

På samme tid i fjor lå prisen på rundt 20 øre/kWh.

DYR STRØM: Stina Johansen i kraftbørsen Nord Pool kan fortelle om høye strømpriser den siste tida. Foto: Nord Pool

Johansen sier at prisene er høye i hele Norden akkurat nå, fordi det er kaldt i hele området.

Samtidig er hun forsiktig med å forskuttere hva strømprisen kommer til å ligge på framover, fordi prisene speiler markedssituasjonen og varierer fra time til time.

– Men det er klart at når det er kaldt, så vil det være en fortsatt høy etterspørsel.