Klinikksjefen vil legge ned både akuttkirurgi og fødetilbud i Narvik

– Det er verken bemanning eller pasientgrunnlag for videre drift som fødeavdeling ved UNN Narvik. Det må snarest lages en plan for avvikling av eksisterende fødeavdeling og opprettelse av en jordmorstyrt fødestue, sier Arthur Revhaug, som er den ansvarlige klinikksjefen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

I en høringsuttalelse lagt fram i dag går han også inn for å avvikle døgnbasert gastroenterologisk kirurgi i Narvik og styrke dag og polikliniske ortopediske aktiviteten og opprette en skadepoliklinikk.

Lang kamp

– Vi føler at ledelsen i UNN ikke tar oss på alvor, sier Paul Larsen, som er plasstillitsvalgt i Norsk jordmorforening. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det har lenge vært store rekrutteringsproblemer til fødeavdelinga i Narvik. Både fødeavdeling og akuttkirurgi kan forsvinne fra sykehuset her, selv om brukerne vil ha tilbudet.

– Jeg har akkurat født mitt tredje barn, og for meg er det ganske viktig å ha fødetilbudet nært slik at jeg slipper å føde hjemme eller på vei til sykehuset, sier Irmelin Storjord Fagerjord, som fødte en sønn for to dager siden.

Med 230 fødsler årlig har det i flere år har det vært behov for flere gynekologer ved sykehuset i Narvik. Og flertallet av det ekspertutvalget som har sett på organiseringen av sykehuset mener at avdelingen bør bestå dersom de klarer å skaffe fagfolk.

– Mindretallet i utvalget vil bare gi oss 12 måneder på å skaffe fagfolk. Dersom vi ikke klarer det, vil de vurdere de tre andre alternativene som er nevnt. Ett av dem er å omgjøre oss til ei jordmorstyrt fødestue, sier Paul Larsen, som er plasstillitsvalgt i Norsk jordmorforening.

Etter 2012 er det ikke ansatt noen nye gynekologer, og Larsen mener de rett og slett er blitt motarbeidet av foretaksledelsen i Tromsø.

– Vi føler at ledelsen i UNN ikke tar oss på alvor, sier han.

– Mitt oppdrag er å legge fram et forslag for styret som tar hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet, sier UNN-direktør Tor Ingebrigtsen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge sier at UNN hele tiden jobber etter hva som er pasientenes beste.

– Mitt oppdrag er å legge fram et forslag for styret som tar hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet. Det må være fokus for all sykehusdrift, sier han til NRK.

I ettermiddag ble det holdt folkemøte på Høgskolen i Narvik der foretaksledelsen ved UNN er til stede. Tor Ingebrigtsen mener folkets vilje kan ha betydning for utfallet av saken.

– Ellers ville vi aldri holdt et slikt møte, sier han.

I april skal Helse Nord ta den endelige avgjørelsen i saken.