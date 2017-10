Klager over nakkesmerter

En person klager over nakkesmerter etter kjedekollisjonen på Valle i Bodø. Vedkommende blir nå tatt hånd om av helsepersonell. Årsaken til kollisjonen er at to biler stanset for en fotgjenger, men den tredje bilen stoppet ikke. Det opprettes sak på forholdet og det vurderes førerkortbeslag.