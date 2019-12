Politiet opplyser at én person får livreddende førstehjelp som følge av ulykken.

– Vi vet at det har vært et sammenstøt mellom et kjøretøy og et godstog. Det er skader på lokomotivet på godstoget. I tillegg har det fremre hjulsettet på godstoget sporet av, sier pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor.

Bane Nor opplyser at de antar at Nordlandsbanen kan bli stengt i en periode fremover som følge av ulykken.