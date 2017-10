Kan vente 40 til 90 mm nedbør

Det ligger an til en særdeles våt start på uka i nord. Sterk vind gjør at flere ferger er innstilte, skriver NTB. Ifølge yr.no viser prognosene at Salten og Ofoten får mest nedbør. Lokalt kan det bli store nedbørsmengder fra 40 til 90 mm på 24 timer.