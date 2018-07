Kafé ranet i Lofoten: – Inne var alt rasert

Det har vært innbrudd på Kvalhausen Kafé i Lofoten i natt. Eier Bjørnar Davidsen sier til NRK at det er stjålet verdier, mat og drikke til nærmere 50.000 kroner.

Davidsen forteller at de åpnet kafeen klokken 10 i dag, og at han så tydelig at døra var åpen og at det var merker etter innbrudd ved inngangen.

– Inne var alt rasert, kassaapparatet var ødelagt, alt lå på gulvet, og kjøleskapet er tømt. I tillegg er en boks i inngangspartiet tømt hvor folk betaler seg inn på området, sier Davidsen.

Døren som ble brutt opp Foto: Per Christian Magnus / NRK

Boksen er trolig tømt for 10.000 kroner.

Davidsen opplevde det samme for to år siden da det var flere innbrudd i Lofoten. Han tror det er noen profesjonelle som har gjort dette, og mistenker østeuropeere.

– De bruker å ha et raid her i Lofoten hver sommer, så det kan tenkes at det er dem igjen, sier Davidsen.

Videre forteller Davidsen at han er fortvilet for at kafeen ikke er forsikret siden det er Statens vegvesen som eier eiendommen.

– Det blir underskudd i år siden jeg må dekke alt selv, sier Davidsen.

Politiet er på Kvalhausen Kafé Foto: Per Christian Magnus / NRK

Politiet har en patrulje på stedet, og melder på Twitter at det er observert en sølvgrå stasjonsvogn som kjørte fra stedet rundt klokken fire i natt.