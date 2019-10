Justisministeren vil gi politi erstatning ved yrkesskade

I juli fortalte NRK om politioverbetjent Bjørn Rist som i 2016 fikk nerve- og ryggskader etter en obligatorisk politiøvelse – men ingen erstatning.

Ulykken oppfylte nemlig ikke kravene for å kalles en yrkesskade.

Har trodd at de var forsikret

Nå ønsker justisministeren Jøran Kallmyr (Frp) å endre loven. Det gleder Bjørn Rist.

– Mange av dem som har vært utsatt for skader under slike øvelser har trodd at de har vært forsikret hele tiden. Og når det så viser seg at de ikke er det, så har det hatt diverse utslag for oss som er blitt skadet, sier han.

25. mai 2016 ble dagen som forandret livet til politioverbetjenten.

Den erfarne politimannen skulle være markør under en øvelse, men ikke alt gikk som det skulle.

Politiet trener på flere realistiske hendelser i det daglige. Denne gangen var det frigjøring fra halsgrep som stod for tur.

Rist forteller at han ikke var forberedt på at demonstrasjonen skulle komme så brått på.

Plutselig ligger han i bakken. Alt gikk så fort. Smertene stråler fra nakken og ut i den venstre armen.

FORNUFTIG: – At vi nå får dette på plass syns jeg er veldig fornuftig sier politioverbetjent Bjørn Rist i Lofoten. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Etter ei uke begynte det å prikke i nedre del av armen og ut i fingertuppene. Da skjønte han at her var det noe som ikke stemte.

Etter en MR-undersøkelse ble det klart at øvelsen hadde ført til to større prolapser i nakken hans, den ene var så stor at den gikk inn i ryggmargen.

Året etter hendelsen gikk legene inn i nakken på Bjørn Rist og satte inn et stålbur for å forsterke ryggmargsskivene i nakken.

– Jeg var bare millimeter fra å bli lam fra nakken og ned, forteller han.

Tok saken til trygderetten

Rist tok saken sin til trygderetten, men tapte der. Selv om han er glad for en endring i loven vil det trolig ikke bety at han får erstatning.

– Det er få lover som har tilbakevirkende kraft. Det er synd, for dette er en skade jeg har fått i tjeneste og jeg har løpende utgifter til behandling og annet, sier han.

I dag er han «stand by» for administrative stillinger i politiet, som han selv sier.

– Jeg kan ikke regne med å gjøre så mye mer enn det jeg gjør nå, enten sitte på et kontor eller i en bil. Jeg kan ikke lenger jobbe operativt mot publikum.

Uholdbar situasjon

GLAD: Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad er glad for at medlemmene hans nå kan få yrkesskadeerstatning dersom de skades under øvelser. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det var under Lederkongressen i politiet at justisminister Kallmyr kom med gladmeldingen om at lovendringen kommer, trolig allerede til våren. Det skriver Politiets Fellesforbund.

– Dette er noe vi har jobbet med lenge, så dette er et skikkelig gjennombrudd, sier leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

– Vi har ansett saken som helt uholdbart, så vi kommer til å følge nøye med videre for å sikre at lovendringen blir gjennomført, sier Bolstad.

Også han er usikker på om loven kommer til å få tilbakevende kraft.

– Jeg finner det både betimelig, logisk og naturlig at man får til en tilbakevirkende kraft, men det kan jeg dessverre ikke love på noen som helst måte, sier Bolstad.