Jordmødre krever bedre beskyttelse av gravide i jobb: – Dagens regler går ikke langt nok

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Denne uka ble covid-19 påvist hos et nyfødt baby ved Universitetssykehuset i Skåne.

Det spesielle er at spedbarnet trolig ble smittet i mors liv, skriver Aftonbladet, som siterer Dagens Medicin.

Hanne Charlotte Schjelderup, som er leder i Jordmorforbundet, kjenner til ett tidligere tilfelle hvor et barn ble smittet i mors liv. Det skjedde i Storbritannia.

– Tidligere har man antatt at viruset ikke smittet i mors liv. Men nå kjenner vi til to tilfeller, som viser det motsatte.

Gravide Siri Berg-Hanssen Storøy har fått med seg at en nyfødt baby kan ha blitt koronasmittet i mors liv.

– Jeg prøver å ikke tenke så mye på det, men det er klart man blir urolig. Selv om spedbarnet ikke har symptomer, vet man lite om mulige senskader.

Hun jobber innen psykiatrien, en arbeidsplass hvor man normalt kommer i kontakt med mange pasienter.

Storøy sier hun heldigvis har en arbeidsgiver som tilrettelegger for henne.

Den nye kunnskapen om hvordan koronaviruset smitter gjør at Jordmorforbundet nå etterlyser et større ansvar for å ivareta og skjerme gravide arbeidstakere.

Får bekymringsmeldinger

Hanne Charlotte Schjelderup forteller at jordmødre over hele landet rapporterer om gravide som opplever at de ikke blir tilstrekkelig skjermet mot potensiell koronasmitte på jobb.

– Vi ser at rådene fra Folkehelseinstituttet tolkes ulikt. Det er uheldig. Arbeidsgivere har et etisk ansvar, og vi advarer mot å sette gravides helse i spill.

Jordmorforbundet mener gravide må beskyttes ekstra ut ifra et føre-var prinsipp.

– Vi er veldig glad for at svært mange gravide står i jobb og gjør sitt ytterste. Men samtidig skal de vernes. I ytterste konsekvens må det vurderes sykemelding av den gravide dersom arbeidsgiver ikke stiller opp med tilstrekkelig vern mot smitte på arbeid, sier hun.

– Gravide må vernes. Enten de jobber i butikk eller med pasienter, sier Hanne Charlotte Schjelderup, som er leder i Jordmorforbundet. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Koronaviruset er nytt og det er gjort relativt lite forskning på risiko for gravide og nyfødte.

– Gravide har nedsatt immunforsvar og tidligere epidemier har vist gravide er mer sårbare overfor luftveisinfeksjoner og lungebetennelser. Ved svineinfluensaen og SARS-epidemien ble gravide rammet betydelig hardere enn normalbefolkningen.

Jordmorlederen viser også til en fersk britisk studie som ifølge henne har ført til en oppfordring om at de gravide må skjermes tilstrekkelig mot smitte:

Britisk studie viser at noen gravide blir syke og dør Ekspandér faktaboks Jordmorforbundet viser til en ny studie fra Storbritannia gir noen svar som er overførbare til gravide i Norge, siden Storbritannias helsevesen ligner på det norske: Studien ble satt i gang ved alle fødeavdelinger i Storbritannia 1. mars 2020 og er den første studien av gravide med covid-19 der de studerer hele befolkningen. Blant de nesten 90 000 som ble registrert som gravide i perioden, fanget studien opp 427 gravide som hadde fått covid-19. Studien viser at sykdommen arter seg ganske likt hos gravide som i resten av befolkningen, men det betyr også at noen gravide blir livstruende syke og dør. I alt trengte én av ti av de 427 gravide med koronasmitte respiratorbehandling. Dette er tilsvarende tall som i den øvrige befolkningen, ifølge de britiske forskerne. Fem av de gravide som var med i studien, ble så syke av covid-19 at de døde. For noen av de gravide ble også situasjonen såpass alvorlig at legene måtte sette i gang fødselen før termin . Det var 19 av barna måtte forløses før uke 32 av svangerskapet, som er såpass tidlig at det kan gå utover barnets helse. Lungekapasiteten til gravide er allerede nedsatt fordi livmoren med fosteret og fostervann presser opp mot lungene. Da må mors liv reddes ved å få barnet ut. Når de britiske forskerne ser alle funnene under ett, anbefaler de at gravide bør være ekstra forsiktige og holde mer avstand til andre enn folk flest. Kilde: Jordmorforbundet NSF

Etter innspill fra Legeforeningen og Jordmorforbundet oppdaterte Folkehelseinstituttet sine råd for helsepersonell som er gravide tidligere i sommer.

Men rådene gjelder først og fremst helsearbeidere. Rådene kunne også med fordel vært tydeligere enn i dag, når det står at det skal «tilrettelegges så langt det er mulig», ifølge Jordmorforbundet.

– Det er uheldig når arbeidsgiver i dag kan tolk reglene dit hen at de selv kan avgjøre om de vil tilrettelegge.

Hun mener rådene må bli enda tydeligere. Og ikke til å misforstå, verken av fagmiljøene eller arbeidsgivere. I dag er det mye diskusjon rundt dette.

– Resultatet er at de gravide blir stående i en unødvendig skvis, sier Schjelderup.

NHO: – Forholder seg til FHI

Daniel Helgesen er advokat i NHO. Foto: Martin Giæver / NRK

Ifølge Helse Norge sin informasjon til gravide så er lite som tyder på at gravide er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom med koronaviruset, og gravide står heller ikke på lista over risikogrupper.

Advokat Daniel Helgesen i NHO Nordland sier at han forstår at gravide arbeidstakere kan oppleve økt bekymring nå som smittetallene øker.

Men at NHO forholder seg til rådene som FHI gir.

– I FHIs oversikt er ikke gravide oppført som risikogruppe. Rådene herfra er at man skal følge de samme rådene som i den øvrige befolkningen. Det må være opp til hver enkelt bedrift å tilrettelegge så godt man kan. Dersom det er spesielle grunner for å få ekstra tilrettelegging, bør arbeidsgiver kunne strekke seg lenger. Men det er grenser, sier Helgesen.

NRK har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet for å få svar på om gravide er i FHIs risikogruppe for covid-19 og om de mener rådene de gir er gode nok overfor de gravide. Det har ikke lyktes oss å få svar så langt.