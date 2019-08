Under et besøk hos flyselskapet Widerøe i Bodø i dag presenterte partileder Jonas Gahr Støre forslaget om å innføre en nasjonal garanti om læreplass for alle som har bestått Vg2.

I Nordland er det allerede lagt fram et forslag om en slik garanti.

– Jeg vil ha mer av dette, at ungdom som velger å gå fagutdanning er trygge på lærlingplass.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ser imponert utover lærlingene som står foran Dash-8-flyene i Widerøes flyhangar.

– Vi kommer til å mangle 90.000 personer med fagutdanning i 2030, og det har ikke Norge råd til. Vi må etablere en lærlingkultur hvor bedrifter, kommuner og fylker tar sin del av ansvaret, legger han til.

Widerøe er med

BESØKTE LÆRLINGER HOS WIDERØE: – Disse flotte ungdommene får nå en fantastisk læretid hos Widerøe, og når de er tidlig i 20-årene har de et teknisk utgangspunkt som gjør dette selskapet veldig sterkt, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

På landsbasis står 4.600 unge uten læreplass, ifølge Utdanningsdirektoratet. Bare i Nordland står 200 uten, men NHO nekter å være med på læreplassgaranti.

Widerøe, som er medlemsbedrift er uenig med moderorganisasjonen. Læringeordningen er bærebjelken for rekrutteringen til den tekniske driften.

Som landets første bedrift signerte Widerøe-sjef Stein Nilsen en intensjonsavtale med Nordland fylkeskommune om læreplassgaranti.

– Du blir tatt vare på. Du har et fast opplegg du vet du skal igjennom de to årene du er lærling, sier Widerøe-lærling Rikke Daae Kristiansen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det er en veldig spennende tanke. Vi, som politikerne, tror det er mye mer å hente ut av lærlingeordninga, sier Nilsen.

– Garanti ikke veien å gå

Selv om tusenvis står uten læreplass, har verken Høyre eller næringslivorganisasjonen NHO har tro på en nasjonal garanti skal løse floken.

Turid Kristensen i Utdannings- og forskningskomiteen for partiet, mener regionale garantier om læreplasser er veien å gå.

– Vi trenger garantier som lar seg gjennomføre, ikke verdiløse garantier. Hvem skal straffes hvis retten brytes? Jeg har troen på tydelige forventninger, merkeordninger for bedriftene og et tettere samarbeid. Ikke verdiløse garantier, sier Kristensen til NTB i dag.

Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO tror ikke en læreplassgaranti er veien å gå. Foto: Frank Nygård / NRK

NHO-sjef Ole Almlid sier til NRK at de tar jobben med å skaffe læreplasser på aller største alvor.

– Det er ingen som er mer opptatt enn næringslivet i å få flere lærlinger. 6 av 10 bedrifter mangler kompetanse, og det de mangler mest er yrkesfagskompetanse. Men en garanti er ikke riktige veien å gå.

– Studietilbudet bør styres etter behov

Almlid mener løsningen ligger i å dimensjonere opp de videregående skolene slik at man får de riktige lærlingene inn hos de som etterspør dem.

– Nøkkelen blir at de videregående skolene og fylkeskommunene må legge til rette for læreplasser.

Han ønsker seg også et godt samarbeid med bedriftene, LO og NHO slik at man oppretter utdanninger som næringslivet etterspør.

NHO-sjefen besøker industribyen Mo i Rana i dag, og har fått med seg at den videregående utdanningen innen industrifag ble lagt ned. Men at det vil starte opp igjen.

– Det er et veldig godt eksempel. Skal du sikre at lærlingene får jobb, så må du lage utdanninger sånn at de har et næringsliv de kan gå til under lærlingperioden.

– Ikke et enkelt løfte å innfri

Her signerer Widerøe-sjef Stein Nilsen en intensjonsavtale om læreplassgaranti med Nordland fylkeskommune. T.v. fylkesrådsleder Tomas Norvoll og t.h Jonas Gahr Støre. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Ap-leder Jonas Gahr Støre er klar over at en nasjonal læreplassgaranti ikke er et enkelt eller kjapt løfte å innfri, verken for Nordland eller nasjonalt.

– Men vi kan heller ikke la tusenvis av ungdommer som arbeidslivet vårt trenger, vente i kø for å fullføre utdanningen sin. Nå flytter Widerøe alle arbeidsplassene i teiknisk sektor hjem, og dette kommer de til å tjene på.