Jegere går tomhendt hjem

Sju av ti jegere skyter ikke ei eneste rype i løpet av en jaktdag, viser fangststatistikk fra Nordland og Troms. – De som har skutt rype rapporterer en eller to fugl. Forsvinnende få skyter mer enn to ryper i løpet av en jaktdag, selv om kvotene har tillatt det, opplyser fagsjef for jakt og fiske Jo Inge Breisjøberget i Statskog i en pressemelding.