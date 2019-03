Italiensk turgåer lå under snøen i 10–15 minutter etter snøskred

SISTE: Alle i turfølget er nå gjort rede for. En har fått medisinsk behandling etter at han lå under snøen i flere minutter.

Luftambulanse og redningshelikopter måtte onsdag ettermiddag rykke ut til Olderfjorden i Lofoten etter et snøskred.

Det var VG som først meldte om hendelsen.

Ifølge Hovedredningssentralen ble to personer tatt av snøskredet.

Det var turfølget selv som meldte ifra til politiet klokken 14:51.

– Fire var i skredområdet, men kun én ble tatt. Vedkommende er tatt ut av skredet, men helsetilstanden er uavklart. Samtlige skal være gjort rede for, sier redningsleder Tor Erik Torkildsen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NRK.

Italiensk turfølge

Innsatsleder på stedet, Rune Fagerhaug, bekrefter at to av de fire ble tatt av skredet.

– Åtte av dem stod her på parkeringsplassen, mens fire var oppe i fjellet. To av de fire ble tatt av skredet, hvorav en av dem kom seg ut ganske raskt. Den andre personen, en mann, ble liggende under snøen i 10–15 minutter.

Mannen ble til slutt reddet av sine turkamerater, og alle ble fraktet ned i helikopter.

– Medisinsk personell har vurdert situasjonen og ingen av de involverte har livstruende skader, sier Fagerhaug.

Innsatslederen berømmer også hvor nøyaktig turgåerne var da de ringte politiet for å informere om hendelsen, noe som var en del av grunnen til at hjelpen var på plass fort.

Innsatsleder Rune Fagerhaug (t.h.) og politibetjent Per Helge Moe, like ved skredstedet i Lofoten. Foto: John Inge Johansen / NRK

Stor snøskredfare

Redningshelikopter ble sendt fra Bodø, mens luftambulanse ble sendt fra Evenes. I tillegg var personell fra politiet og ambulansearbeidere på bakken som skulle avklare situasjonen og skadeomfanget til den som var involvert i skredet, opplyser Torkildsen i HRS.

Varslingstjenesten Varsom.no advarer om stor snøskredfare i Lofoten onsdag. Det er nysnø og kraftig vind kombinert med vedvarende svake lag som kortvarig fører til stor skredfare når været står på. Folk bes om å unngå alt skredterreng.

Det bekrefter også innsatsleder på stedet, Rune Fagerhaug i Nordland politidistrikt.

– Det er stor snøskredfare, ja.