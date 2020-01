Elva i Beiarn har vært full av is siden starten av desember.

Men på grunn av mildt vær og mye nedbør de siste dagene har elven steget, og store ismasser fløt ut.

Det har folk i kommunen rundt ti mil sør for Bodø fått merke i dag.

En av dem som er rammet, er Lena Kristensen Hansen.

Barndomshjemmet hennes, der foreldrene fortsatt bor, står i fare for å bli totalskadet.

– To uthus har flyttet på seg, og vi frykter at kjelleren er full av vann. Men vi vet ingenting enda, sier Hansen til NRK.

Isgang i Beiarelva Du trenger javascript for å se video.

Også toglinjen er stengt

Foreldrene har i lengre tid fryktet at elven kunne gå over sine bredder.

De har derfor bodd i huset hennes de siste fire dagene.

– Det var vel i tretiden i dag at dette skjedde. Det er veldig trist for både oss og for foreldrene mine, forteller Hansen.

– Foreldrene mine er jo selvfølgelig i sjokk, men vi er veldig glad for at de ikke var i huset sitt da dette skjedde. Det er tøft å se at hjemmet sitt blir skadet.

Også Nordlandsbanen er stengt som følge av uværet.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. TI MIL SØR FOR BODØ: Beiarn kommune ligger i Nordland fylke, rundt ti mil sør for Bodø.

400 innbyggere uten veiforbindelse

Rådmann i Beiarn kommune, Ole Petter Nybakk, forteller til NRK at elva går gjennom hele dalføret i bygda.

Vanligvis er elva tilfrosset gjennom vinteren og får en sakte opptining om våren.

– Men det skjer ikke med slike vintre som dette. I dag løsnet rundt syv mil med is. Når alt det skal til fjorden, så oppstår det flere ispropper.

– Da ender is og vann i kjellerne til folk. Noen har fått betydelige skader, sier Nybakk.

På et tidspunkt i dag var 400 innbyggere uten noen form for veiforbindelse på grunn av flom.

Se video av ismassene Du trenger javascript for å se video.

Også noen biler ble fanget i ismassene. De hadde is både foran og bak seg, forklarer rådmannen.

– Heldigvis løste det seg bra. Isproppen løsnet cirka klokken 20 i dag, og vi håper det ikke oppstår nye propper nå.

Postbud ble sittende fast

Ifølge Avisa Nordland ble et av Postens postbud sittende fast da Beiarelva flommet over.

– Postbudet fikk hjelp av forbipasserende. De fikk åpnet døren og bilen måtte forlates, sier pressesjef John Eckhoff til avisen.

Torsdag kveld står postbilen fortsatt på stedet. Inntil videre har man gitt opp å berge den.

Hvor mye post som lå i bilen er uvisst, men budet var ifølge Eckhoff på slutten av ruten sin.

Været skaper problemer også andre steder i fylket.

Bane Nor melder på sine nettsider at Nordlandsbanen er stengt mellom Mo i Rana og Dunderlandsdalen. Det er også meldt om forsinkelser på banen på grunn av vanskelige værforhold.

Det er store krefter i sving når isen løsner i elven, en såkalt isgang. Slik så det ut da isen rev med seg en bro i Breiarn kommune i 2010:

VOLDSOMME KREFTER I SVING: Det har vært isganger i Breiarn flere ganger tidligere. Denne videoen er fra 2010. Du trenger javascript for å se video. VOLDSOMME KREFTER I SVING: Det har vært isganger i Breiarn flere ganger tidligere. Denne videoen er fra 2010.

Hva er isgang? Ekspandér faktaboks Når elveisen løsner og større ismasser flyter med vannmassene nedover elva, er det isgang.

Isgang oppstår når elveisen løsner og større ismasser flyter med vannmassene nedover elva. Der isen møter hindringer vil ismassene skyves sammen. Disse iskorkene kan bli flere hundre meter lange.

Vannet vil demmes opp bak korken, finne nye veier utenfor elveleiet, eller dytte korken videre og forskyve problemene til nye steder.

Isgang i vassdrag kan gi omfattende skader i form av oversvømmelse, erosjon og skader på konstruksjoner. Kilde: Skogmus.no

Måtte også evakuere på 90-tallet

Lena Kristensen Hansen sier til NRK at det blir mye å ta tak i for familien framover.

– Det er nok mye som må gjøres av rydding og å få undersøkt hvilke skader det er snakk om.

På 90-tallet måtte foreldrene hennes også evakueres fra hjemmet sitt. Da kom de seg ut av stuevinduet i båt, da den samme elven steg.

Hansen mener dagens hendelse er mye verre enn det den var den gangen.

– Vi er veldig lettet over at det har gått bra, og glad for at de slapp å evakuere på den måten.