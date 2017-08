Innfører aldersgrense på fiskebåt

Regelverket som forbyr barn under 15 år å jobbe på fiskebåt trer snart i kraft. Det skriver Fiskeribladet. Norge har vært en pådriver for å innføre den internasjonale konvensjonen ILO-188, som skal sikre bedre arbeidsvilkår for fiskere verden rundt.