Ingen dekning i Bindal

Det er brudd på en sjøkabel i Bindal kommune som gir full stans for fasttelefon, mobiltelefon og internett i Bindal, det melder kommunen på sine nettsider. Dette medfører at mange ikke når fram på telefon.Hvis det står om liv og helse, kan Bindal legekontor nås på telefon 878 84 105, for de som har dekning. Har du ikke dekning, kan du oppsøke medlemmer av brannvesenet i Bindal. På Terråk kan folk oppsøke Bindal sykehjem.