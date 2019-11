– Det er på en måte styggpent og dramatisk der den ligger i naturskjønne omgivelser.

Riksantikvar Hanne Geiran kort tid etter å ha overrakt diplomet som bekrefter vernestatusen. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Slik beskriver riksantikvar Hanna Geiran Neptun det store anlegget til Neptun sildoljefabrikk i Melbu i Hadsel, på sørspissen av Hadseløya i Vesterålen.

Direktør i Museum i nord, Geir Are Johansen, forteller entusiastisk om en over 100 år gammel gründerhistorie.

– Det er en del av en stor nordnorsk gründerhistorie på slutten av 1800-tallet og utover 1900-tallet. Neptun som kulturminne fronter denne historien om fiskeindustrien.

Mellom 1910 og 1946 var det stor produksjon av sildolje på fabrikken. I 1946 sa det stopp etter en stor brann.

Brannen gjorde at arbeidet pågikk under åpen himmel i en årrekke.

På 1870-tallet kom en enda større utfordring. Overfiske gjorde at sildbestanden nesten ble borte. Da gikk man over till fiskesorten lodde. Den tok også slutt, og det sammen gjorde fabrikken.

Siden 1986 har det ikke vært produsert noe i de store lokalene.

Nå er den vurdert som en av de 15 viktigste industrihistoriske stedene i Norge.

I Melbu, litt sør for Stokmarknes, i Hadsel kommune i Vesterålen ligger Neptun sildoljefabrikk.

Kulturminner

På tirsdag kunne antikvaren overrekke diplomet som bekrefter verningen til en henrykt museumsdirektør.

– Det var havet vi levde av før olja, og det er havet vi skal leve av etter olja. Dette er en anerkjennelse av hvor viktig vår historie i Nord-Norge er for framtiden, sier Johansen.

Fra øre til øre: Geir Are Johan Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Da Neptun ble etablert i 1910 var det landets mest moderne sildoljefabrikk. I dag huser den Norsk fiskeindustrimuseum.

Riksantikvaren forteller at anlegget er ett av 15 forskjellige steder i Bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner.

Se bilder av alle de 15 stedene i bildeserien nederst i saken.

– Neptun er jo en representant for en viktig næring, nemlig industriell fiskerinæring og foredling av fiskeråstoff, sier hun. De fantes det veldig mange av, og nå finnes det veldig få igjen.

– Vi har 15 anlegg i programmet, og noen som allerede er vernet. I nærmeste fremtid skal Atlungstad Brenneri i Hedmark og Sjølingstad Uldvarefabrik i Vest-Agder vernes. Dette er utrolig spennende kulturminner som kan oppleves av alle.

Neptun sildoljefabrikk under nordlyset i 2012. Foto: Bjørn Eide

Hva er et teknisk og industrielt kulturminne? Ekspandér faktaboks Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi. Dette omfatter bygninger og produksjonslinjer med maskineri, transport og øvrig infrastruktur, så vel som steder benyttet til sosiale aktiviteter som boliger, religiøse byggverk, skoler, rekreasjons- og grøntanlegg. Bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner skal primært sikre de 15 prioriterte anleggene som helhetlige kulturmiljøer. Sekundært skal bevaringsprogrammet sikre et representativt utvalg som viser og underbygger anleggenes historiske, teknologiske, industrielle, sosiale, arkitektoniske og/eller vitenskapelige verdi. Videre skal bevaringsprogrammet gjenspeile en næringsmessig og geografisk representativitet. Kilde: Riksantikvaren

– Bruk er beste vern

At et slikt anlegg blir vernet, betyr på ingen måte at det skal forbli som det er i resten av historien.

I Hadsel er det eksempelvis lagt inn en konsertsal i en av råstofftankene på anlegget.

Slik så det ut under tirsdagens seremoni i konserthallen i den ene råstofftanken på Neptun sildoljefabrikk. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Det er ganske mye som fredes, men det betyr ikke at man setter en osteklokke over anlegget. Det er viktig at man kan utvikle anlegget slik at det fremdeles kan oppleves. Bruk er det beste vern.

Selve markeringen bestod av taler og diverse innslag. Geiran sier at Nordland ikke har så mange slike tekniske og industrielle kulturminner, så sildoljefabrikken er svært viktig.

– Vi har ikke så mange fredete kulturminner fra Vesterålen og Nordland, så dette er viktig. Fiskerinæringen er jo en veldig viktig for norsk historie.

Tyssedal kraftstasjon ligger ved Sørfjorden i daldraget som utgjør Tyssedal, mellom fjellene Tyssesnuten og Tveitanuten i Odda kommune i Hordaland. Foto: Fredrik Eriksen / Riksantikvaren

– Har jobbet i over 25 år

Museumsdirektør Johansen sier fabrikken har blitt rustet opp over lang tid.

– Vi har brukt mange år på å ruste opp og ta vare på fabrikk. Vi har fått den tilbake i god stand. Det er et arbeid som startet på 90-tallet.

Vernestatusen sier han er en anerkjennelse for området.

Dette skiltet er noe av det som møter deg på fabrikkområdet. – Det skudd opp for en god stund tilbake da man jobbet med gode lokale ord og uttrykk fra regionen, forteller Johansen. Han forteller at «rotpung» er hans personlige favoritt. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Staten går inn og sier at dette er fredet og verdt å ta vare på for fremtiden.

Nettopp framtiden mener han er viktig. Neptun-fabrikken er et symbol på båndet som knytter kommende generasjoner med sin egen lokalhistorie.

– Det er viktig for alle å vite hvor vi kommer fra, for å kunne tenke på dagen i dag og inn i framtiden. Da er det viktig at vi har Neptun med oss.