Siden begynnelsen av januar har NRK Nordland besøkt 28 skoler, fra Andøy kommune i nord til Bindal i sør, for å finne de fire finalistene.

Etter 336 stilte spørsmål i de innledende rundene står vi igjen med Risøyhamn skole, Sandnessjøen ungdomsskole, Leirfjord barne- og ungdomsskole og Vik skole.

– To av lagene fikk rett på alle de tolv spørsmålene, de to andre var like bak med elleve og ti poeng. Det er veldig bra, også når jeg ser på hvordan skolene rundt i landet har gjort det, sier programleder Lise Forfang Hagen.

Men hun er ikke bare imponert over de fire finalistene.

– Det beste med å reise rundt er å møte alle elevene og se hvor viktig det er for dem å gjøre det bra i Klassequizen. For noen av lagene gikk det ikke helt som planlagt med tanke på poengsum, og da var det så fint å se hvor gode de var på å trøste og oppmuntre hverandre.

To dueller

For første gang i år skal det kåres to vinnere i hvert fylke.

Begge går videre til landsfinalen. Den nasjonale finalen sendes over fem lørdager på NRK1 i april og mai. Første program sendes 14. april.

For å kåre de to vinnerlagene i Nordland møtes to og to lag til duell. Laget som får flest poeng i hver duell får reise til finalen i Oslo, og en premie på 5.000 kroner.

Den første duellen er et lokaloppgjør mellom Sandnessjøen og Leirfjord, og i den andre er det Risøyhamn mot Vik skole.

– Det er første gang vi avgjør fylkesfinalen på denne måten, så det blir både ekstra spennende og artig når vi kan feire to vinnere. Men de to lagene som dessverre må reise hjem uten en plass i landsfinalen har også gjort det bra og kommet langt, det er det viktig å understreke, sier Hagen.

Fylkesfinalen kan du høre direkte på NRK P1 eller se direkte på nett onsdag 14. mars klokken 14.25-15.00 og klokken 15.25-16.00.

Her er finalistene:

Johanne Bergliot Klausen, Annabel Folden (reservedeltaker), David Ra og Robert Sollie Liland fra Risøyhamn skole i Andøy var først ut i årets Klassequiz, og laget sørget for en pangstart med sine tolv poeng. Foto: Johanne Bergliot Klausen

Oliver Holmvik, Eline Lie og Arne Rønning fra Sandnessjøen ungdomsskole fikk rett på alle spørsmålene i Klassequizen. Med reservedeltaker Julie Arstad fremst i bildet. Foto: Julie Arstad

Lotte Ravnå, Mats Johansen, Adele Furre og Solveig Irene Fagerdal (reservedeltaker) fra Leirfjord barne- og ungdomsskole fikk elleve poeng. Foto: Lotte Ravnå

Gunnar A. Solli Olsen, Amanda Hestås og Einar K. Almendingen fra Vik skole i Sømna fikk ti av tolv mulige poeng, og sikret seg den siste finaleplassen etter en gjettekonkurranse mot Vestmyra skole i Fauske, som også fikk ti poeng. Foto: Amanda Hestås

Resultater etter de innledende rundene: