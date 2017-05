Hvalfanger (71) omkom etter fall i havet

Den 71-årige mannen fra Sør-Fron i Gudbrandsdalen var en del av et mannskap på ei hvalfangerskute, som for tiden ligger ved frysekaia i Myre. Båten er på reparasjon ved slipen på Myre, og mannskapet ventet på en del før de skulle videre på hvalfangst.

Falt mellom kaia og båten

Deler av mannskapet hadde mandag kveld vært på land, og det var da de skulle gå om bord på båten igjen at ulykka skjedde. Nødetatene ble varslet klokka 01.52.

– Mannen falt ned mellom kaia og båten. Han skal ha vært om lag to minutter under vann før mannskapet fikk han opp på dekk. Gjenopplivning ble igangsatt, men lyktes ikke, sier lensmann Johnny Holen i Øksnes.

Skal obduseres

Da luftambulanse med anestesilege om bord ankom stedet, ble mannen erklært død på stedet. Mannens pårørende er varslet om ulykka. For å fastslå dødsårsaken skal avdøde obduseres.

Politiet har nå startet etterforskning av ulykken.

– Det gjenstår noen avhør at vitner, men vi er i ferd med å danne oss et godt bilde av hendelsesforløpet. Alt tyder på at dette var en tragisk ulykkeshendelse, sier lensmann Johnny Holen til NRK.