Hurtigbåt kolliderte i kai

Torghatten Nord bekrefter overfor Avisa Nordland at en hurtigbåt har kollidert i kaia i Helligvær. Avisa får opplyst at det ikke oppstod personskader i sammenstøtet, og heller ikke store skader på fartøyet. MS Helligvær og et annet fartøy overtar, skriver AN.