Høring i Stortinget om Andøya-nedleggelse

Det blir nye runder om beslutningen om å legge ned flystasjonen på Andøya når Stortingets forsvars- og utenrikskomite tirsdag holder høring om saken.

Bakgrunnen for høringen er to ulike representantforslag. Et forslag fra Senterpartiet, KrF, Venstre og SV krever en ny gjennomgang av kostnadene og konsekvensene knyttet til nedleggelsen av Andøya flystasjon.

Det andre er et forslag fra Arbeiderpartiet om en oppdatert gjennomgang av kostnadene knyttet til samlingen på Evenes av de maritime overvåkingsflyene og den framskutte kampflybasen.

Det var nettopp Arbeiderpartiet som høsten 2016 sikret Høyre/Frp-regjeringen flertall for å legge ned basen som en del av forliket om Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) på Stortinget.

Beslutningen har skapt sterke protester i lokalmiljøet, og Senterpartiet krevde blant annet i oktober i fjor en ny gjennomgang av kostnadene som er forbundet med nedleggelsen.

I høringen får lokale kommuner og fylkeskommuner som blir berørt av endringene, en mulighet til å uttale seg. Det får også de mest sentrale fagforbundene, før forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) avslutter høringen med sin forklaring.