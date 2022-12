I dag skulle styret i Helgelandssykehuset behandle den svært kontroversielle sommerstengingen av de to fødeavdelingene ved sykehusene i Mo i Rana og Sandnessjøen.

Imidlertid endte møtet med at fem av ni styremedlemmer stemte for å utsette saka, og ta den opp igjen – på et ekstraordinært styremøte som skal holdes så raskt det er mulig.

De to fødeavdelingene på Helgeland, i Sandnessjøen og Mo i Rana, har i flere år vekslet på å ha åpent om sommeren.

Årsaken: Det er vanskelig å få tak i nok bemanning.

Åtte uker har vært normalen. Men nå blir sommeren med stengte fødeavdelinger på Helgeland uvanlig lang.

I 16 uker skullel de to sykehusene med fødeavdeling veksle på å holde stengt, var forslaget som lå på bordet i dagens styremøte.

Det ville ført til at helseforetaket ville spart 3,2 millioner kroner. Og mange fødende på Helgeland i verste fall reise mange timer til sykehuset når de skal føde.

Nytt forslag

Men da det kontroversielle forslaget kom opp til behandling i dag, valgte styret å utsette saken til februar.

Helseminister Ingvild Kjerkol snakker med en barselgruppe i Rana i forbindelse med hennes besøk på Helgelandssykehusets avdelinger 15. november 2022. Foto: Frank Nygård / NRK

Underveis i styremøtet kom det et alternativt forslag om å stenge hver av de to fødeavdelingene i fire uker - altså uker til sammen.

Styreleder Arne Benjaminsen sa at dersom man skal ta en slik beslutning, må man kjenne konsekvensene fullt ut.

Å stenge åtte uker vil kunne få helt andre konsekvenser, som at Helgelandssykehuset da vil kunne mangle fagfolk på andre tider av året.

– Hvis vi vedtar fire uker hører vi at konsekvensen kan være at vi får en situasjon som framtvinger stenging i andre perioder av året. Skal vi ta en besly\utning som er så god som mulig, må vi vite konsekvensen av den beslutningen vi tar, sa Benjaminsen.

Da forslaget skulle behandles var styret delt på midten.

Konstituert administrerende direktør Hanne Mathilde Frøyshov la ikke skjul på hva hun mente om utsettelsen.

– Jeg skal ikke presse fram et vedtak i dag, det må styret bestemme. Men det er også en beslutning å ikke ta en beslutning.

Videre sa hun:

– Å skulle vente fram til februar vil gi en svært utfordrende og egentlig umulig situasjon med å planlegge bemanning gjennom året.

Jordmødre reagerer

– 16 uker mener vi er helt uakseptabelt.

Det sa Kathrine Johansen til NRK før styremøtet. Hun er tillitsvalgt for Den norske jordmorforening på sykehuset i Mo i Rana.

Hun mener at verken fødeavdelinga på Mo eller i Sandnessjøen hadde trengt å stenge i sommermånedene. Det må vurderes fra år til år, sier hun og neste år kunne man kanskje klart å holde begge fødeavdelingene åpne gjennom hele sommeren.

– Man kan ikke holde en avdeling åpen hvis man ikke har personale. Men med god planlegging og at tillitsvalgte og ledelse blir tatt med, og man jobber for at man ønsker det, kunne det gått.

Hun får støtte av Fanny Nordnes, som er tillitsvalgt i jordmorforeninga i Sandnessjøen.

Mener det er trygt

Årsaken til at det foreslås utvidet stenging er at Helgelandssykehuset fremdeles mangler spesialister i gynekologi og jordmødre.

Ifølge sakspapirene håper man at et slik vedtak vil kunne øke pasientsikkerheten totalt sett gjennom året, og bidra til økonomisk bærekraft i sykehuset.

Helgelandssykehuset selv mener at forlenget sommerstenging er trygt.

De tror at den forlengede sommerstengingen vil føre til en bedre situasjon for pasientsikkerheten.

Blant annet slipper man å komme i en situasjon hvor de må vinterstenge på kort varsel. Sykehuset mener at transportsituasjonen for de fødende er enklere i sommerhalvåret.

Slik vil Helgelandssykehuset skape trygghet for de fødende Ekspandér faktaboks Jordmor i beredskapsvakt 24/7 på den stengte fødeavdelingen

God selektering i svangerskapet for å avdekke gravide med ekstra risiko

Der det avdekkes risiko får den gravide mulighet til å bo på hotell/annen overnatting nær fødestedet i forkant av termin. Dette er samme tiltak som brukes hele året for de som selekteres til høyere omsorgsnivå (Nordlandssykehuset)

Mulighet for møtekjøring i ambulanse med jordmor til stede hvis behov

Godt samarbeid og samtrening mellom fødeavdelinger, prehospital klinikk og akuttmottak for å sikre at eventuelle uforutsette hendelser blir ivaretatt på en best mulig måte

Sender ut brev til de som har termin i perioden med informasjon om stenging, telefonnummer til avdelingene og invitasjon til å besøke den avdelingen de skal føde på

Tilstrekkelig kapasitet og beredskap prehospitalt

Informasjon til kommunehelsetjenesten via fastlegenytt

Informasjon på hovedsiden til Helgelandssykehuset

Og, kanskje er det viktigste av alt; tryggheten ved at vi har fast, kjent personell til stede i den åpne sommerperioden og hele resten av året. Kilde: Styrepapirene Helgelandssykehuset

Men jordmor-tillitsvalgt Kathrine Johansen på Mo sier stenginga gir lengre reisevei for mange fødende på Helgeland og at det er alvorlig.

– Man vet at man drar med seg negative fødselsopplevelser videre i livet. Fødselsdepresjoner, engstelse før neste fødsel. Kanskje velger man å ikke få flere barn om man opplever traumatiske ting under fødsel. Det er en uønsket hendelse og måtte transporteres i fødsel og må transporteres i bil.