Havaristene reddet opp av vannet

De to som havnet i vannet etter et uhell med vannskuter er hentet opp. – Ulykken skjedde under sakte kjøring da motoren døde. Ved omstart av motoren veltet vannskuteren, forteller politiets operasjonsleder Fred Leirvik. Politiet hadde mobilkontakt med personene da de lå i vannet og det skal ikke vært noe dramatikk.