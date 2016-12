Det finnes mange ting å gjøre i romjulen, enten det er å knaske videre på det som er igjen av julematrestene, se julefilmer man har sett hundre ganger før, slappe av, ta seg en spasertur, eller dra på fjellet - for å nevne noen eksempler.

Men å ta seg et bad i sjøen i full storm, er ikke noe de fleste verken gjør eller forbinder med julen.

De fleste, bortsett fra Rune Eriksen, Linn With og Bjørnar Hansen.

Første gang

– Ja, vi er vel ikke helt som alle andre, ler Rune Eriksen.

Han har nettopp fått tilbake varmen i kroppen etter å ha tatt seg et romjulsbad i Fjærvollsanden i Bø i Vesterålen.

Eriksen har tatt seg et bad hver dag de siste to årene, men fredag morgen gjorde han noe han aldri har gjort før:

– Det var full storm, og vindhastigheten lå på 24,9 meter per sekund. Så da måtte vi naturligvis gå ut for å ta oss et bad, forklarer han til NRK.

Ga et ekstra kick

Over hele fylket har flere ferjer blitt innstilt på grunn av det dårlige været de siste dagene. Men Eriksen forklarer at de tre badenymfene ikke lot seg skremme av bølgene på sjøen.

– Nei, det var vel heller omvendt. Været ga opplevelsen det ekstra lille kicket, forklarer han.

Men han forsikrer om at badet var utført i en langgrunn strand i et kontrollert område. Det hindret likevel ikke familie og venner fra å stå på strandkanten med hjertet i halsen.

– Venner og familie mener vi er splitter pine gale, men det bryr vi oss ikke om, sier en lattermild Eriksen.

Han forstår at det kan høres merkelig ut for mange, men forklarer at både den fysiske og psykiske helsen har blitt bedre etter at han startet å ta seg et daglig bad i sjøen for ca to år siden

Godt for kropp og sjel

– Jeg er 49 år, men jeg føler meg som en ungdom igjen. Det frigjøres masse endorfiner og adrenalin i kroppen når man kommer opp av vannet, så jeg føler meg utrolig godt, sier han.

Eriksen mener flere burde komme seg ut i sjøen oftere, selv i vintermånedene.

– Det er så godt for kropp og sjel, og det skjønner man ikke før man har gjort det selv.