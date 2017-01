Hadde fallsikring på seg

Mannen som er sendt til sykehus etter at han han falt mellom to og tre meter under oppføring av et bygg i Rana, hadde på seg fallsikring. Ifølge politiet var derimot sikringen for lang, noe som medførte at mannen traff betong i fallet. Mannens tilstand er foreløpig ukjent.