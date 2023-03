Har du gamle smykker, ringer eller øredobber i gull som bare ligger i en skuff og ikke blir brukt?

Da kan det bortglemte gullet ditt være akkurat det noen andre er på jakt etter.

Noen andre sin nye skatt.

Akkurat det opplevde Marthe Mølstre, da hun fikk tak i en sjelden ring som har blitt flittig brukt siden.

– Den er jo bare helt rå. Det ser ut som den Kaptein Sabeltann-ringen.

SKATT: Marthe Mølstre i Bodø fikk tak i en Topaz-ring som er anslått å være cirka 80 år gammel. – Jeg har en sånn giradag, skrev Mølstre på sin Instagram-profil. Foto: Håvard Krogstad Johansen

Mølstre går som regel med ringer på alle fingrene, og har 16-17 hull i ørene.

Topaz-ringen hun fikk tak i hos Opal Gullsmedforretning er anslått å være rundt 80 år gammel.

Det er med andre ord få andre som går rundt med den samme ringen, noe Mølstre har sansen for.

– Jeg var egentlig nummer to i kø på den ringen. Men jeg tror den var for liten for henne, så da fikk jeg kjøpt den.

Kaller det en kjempesuksess

Siden i fjor sommer har Opal Gullsmedforretning solgt vintage-smykker. Butikken har holdt til i Bodø sentrum siden 1915.

– Vi var redde for å bli litt «forgubba». Det er viktig å henge med i tida og være innovativ. Og så er det gledelig å se at de unge også elsker dette.

Noen av produktene ble levert inn av kunder så langt tilbake som på 80-tallet.

– Vi lar innleverte smykker ligge i 14 dager før vi selger det videre, gjerne også et halvt år. Så det er fullt mulig å angre seg, sier Katrin Elise Engan ved Opal. Foto: Lise Forfang Hagen / NRK

– Det har vært en kjempesuksess. Vi har kunder fra hele Norge, og selger også til turister som ser det i vinduet, sier Katrin Elise Engan.

Når de legger ut nye vintage-produkter på sosiale medier renner det inn meldinger fra folk ønsker å kjøpe etter kort tid.

– Jeg har ofte kø på ett produkt, og da er det den som spurte først som får kjøpe.

Dette smykkeskrinet inneholder produkter som er levert inn til Opal for lenge siden, og over lang tid. – Det fullt brukende produkter som ikke trenger å bli smeltet om, sier Engan. Foto: Lise Forfang Hagen / NRK

– Mye følelser i smykker

Fordi det byttes inn kjeder som er for korte og ringer som ikke passer, fikk de ideen om å selge brukte gjenstander videre.

– Det er ofte fullt brukende produkter som ikke trenger å bli resirkulert eller smeltet om. Derfor har vi prøvd oss på et marked nå med å selge produkter som er pent brukte.

Det folk vil ha går på følelser og minner, forklarer Engan.

Mest populære er de gamle, gode produktene som vi husker at bestemor, oldemor, og kanskje mor brukte.

– Ringer med store steiner, ørepynt, perler og armbånd er virkelig en hit i vintage-segmentet i gull, sier Engan. Dette kraftige smykket i gull koster 55.000 kroner og er av de mer kostbare brukte smykkene de selger. Foto: Lise Forfang Hagen / NRK

For eksempel kan opptil 15 personen stå på venteliste for ett par ørepynt med en knute i gull.

– Da er det først til mølla som gjelder. Og vi setter opp venteliste hvis vi får inn flere.

Økende etterspørsel

Å kjøpe og selge brukte klær har blitt mer populært og «stuerent» de siste årene.

Mange velger brukt, både av hensyn til miljøet og fordi gamle klær og vintage er trendy.

Ifølge markedssjef Sigrun Stenseth i gjenbruksappen Tise er det tydelig at flere nå er interesserte i gamle smykker.

– Hvis du vet hva du er på jakt etter og synes skattejakten er morsom, kan man gjøre et skikkelig bruktkupp på smykker, sier Sigrun Stenseth i Tise Norge. Foto: Selma Haaland

– Etterspørselen er økende. Det er så mye som 230 prosent økning i søk på vintage-smykker i februar i år, sammenlignet med februar i fjor. Så det er åpenbart at flere får øynene opp for vintage-tilbehør.

– Hvorfor er det sånn, tror du?

– Jeg tror det handler om at flere ønsker brukt fremfor nytt, og at det blir normen for flere og flere. Men også fordi det er trendy med smykker og tilbehør fra 2000-tallet.

Hun trekker frem store beltespenner, perler og litt større smykker, som spesielt populært for tiden.

– Gjerne ting som har en historie og som ikke alle kan få tak i. Det tror jeg flere har lyst på.

Ifølge Stenseth er prisnivået på tilbehøret som selges gjennom Tise lavere enn prisene på gullsmykker som selges videre hos en gullsmed.

– Det er vanskelig å si hvor mye som er ekte og ikke ekte. Men vi ser at det er klart flest smykker og tilbehør som selges for under 500 kroner hos oss.

Vil overraske mannen

Store herreringer er også trendy. Hos samme forretning som Mølstre, kjøpte Christin Omreit nylig en ring som skal overraske mannen.

Christin Omreit på utkikk etter en gave til mannen. Ringen oppdaget hun på Instagram. Foto: Lise Forfang Hagen / NRK

– Jeg vet han har sett på tilsvarende ringer tidligere. Så er den unik, og jeg tror han liker at ikke så mange kan få tak i den.

Hun kjøper vintage ikke bare for miljøet, men fordi det finnes så mange produkter som er laget før, som man ikke får tak i nå.

– Jeg er veldig spent på reaksjonen, det er ikke sikkert han liker den så godt som jeg liker den.

Men det kan se ut til at ringen falt i smak hos samboeren Stian Brennhaug. Foto: Privat

– Få en verdivurdering

Hvis du har ting i gull eller sølv liggende som ikke blir brukt lenger er det flere aktører du kan selge det til.

Ifølge Thune Gullsmed og Urmaker varierer prisen på gull og sølv i takt med prisen på råmaterialet.

For tiden tilbyr de 268 kroner i innbytte per gram gull i 14 karat, hvis du vil ha penger for smykkene dine.

I Norge er det mest vanlig med 14 karat gull i smykker. Da skal gullet være merket med 585. Hvis gullet er merket med 750 er det 18 karat.

Karat gull Ekspandér faktaboks Gull er så mykt at det må blandes med andre metaller for å lage smykker.

I Norge er 14 karat vanligst i smykker, resten er blandet med sølv, kobber eller palladium.

Ublandet gull har en kraftig, varm gullfarge. Kobber gir en rødlig farge, sølv gir en lysere farge og for å få hvitt gull tilsettes det palladium.

8 karat = 33,3 prosent gull

14 karat = 58,5 prosent gull

20 karat = 83,3 prosent gull

24 karat = 99,9 prosent gull

Produktsjef Anne Skjefstad i Thune mener det beste er å få en takstperson til å vurdere hvor mye smykkene er verdt.

– Mange gullsmeder har en takstperson tilknyttet til seg som man kan få råd av. Hvis man er usikker på verdien er det sikreste å få et takstbrev. Det er også viktig å sjekke hvilke priser man får. Fordi det kan variere fra en aktør til en annen hva de betaler for metallet.

Folk er opptatte av gjenbruk

I Thune merker de også at kundene er mer opptatte av gjenbruk nå.

Når det gjelder smykker som kan være mer verdt i bruktmarkedet enn det du får for vekten av metallet, sier Skjefstad at de gjør kunden oppmerksom på dette i de tilfellene de ser.

– Hvis produktet har stor verdi i den form det er i, enten på grunn av merkenavnet eller arbeidet som er gjort, kan man heller vurdere å selge gjenstanden brukt.