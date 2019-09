Ydmykelsen på matta var ikke alt TIL-fansen måtte gjennomgå i Bodø på søndag.

Bodø/Glimt vant overlegent 4-0 i Slaget om Nord-Norge, og Glimt-maskot «Putte» harselerte med et kosedyr underveies i oppgjøret. Kosedyret var en isbjørn, som også er maskoten til Tromsø.

Trond Grimstad i supporterklubben «Isberget» reagerte kraftig på hendelen.

– Det er vondt å se at favorittlaget blir herjet med. I tillegg får du se at maskoten går rundt med en isbjørn som han tråkker på mens han viser muskler mot hjemmefansen. Det er ekstra salt i såret for oss, og det er provoserende.

Glimt-maskot «Putte» harselerer med en isbjørn. Du trenger javascript for å se video. Glimt-maskot «Putte» harselerer med en isbjørn.

Til hjemmefansens store fornøyelse la han kosebambsen ned og tråkket på den mens han gestikulerte til publikum. I et særlig lattermildt øyeblikk ble isbjørnen lagt over det oppbrukte fyrverkeriet som gikk av like før kampstart. «Putte» holdte seg så for ørene mens han bøyde seg vekk.

Isbjørnen ble så slengt over skudra til Glimts biemaskot, mens jublen fra hjemmefansen stod i taket.

4.248 fotballgale nordlendinger fikk se den stakkars kosebamsen bli ydmyket.

– Flere som reagerte sterkt

Jubel var det dermed lite å spore hos de få TIL-supporterne som hadde tatt turen.

I et innlegg på Facebook krevde Grimstad en beklagelse fra Glimt. Også i kommentarfetet er det mange som reagerer.

De tilreisende fra Tromsø hadde lite å juble for. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Dere fra Glimt som leser dette: Jeg er dypt krenket og forbannet. Hvis det er et snev av ryggrad hos dere, forventer jeg at det kommer en beklagelse på det maskoten gjorde, skrev han.

Grimstad sier til NRK at han har vært på alle TILs bortekamper de siste tre sesongene.

– Jeg reiser rundt og har nærmest dette som en livsstil, men jeg aldri opplevd den slags trakassering på noen andre arenaer.

Han sier det ikke var en verdig oppførsel fra Glimt å tråkke på symbolet til Tromsø og «Isberget.»

– Det er kanskje bare en bagatell man kan flire bort, men jeg synes ikke det var alright. Vi som var på stadion reagerte sterkt.

Bodø/Glimt-maskot «Putte» mishandler isbjørnen. Du trenger javascript for å se video. Bodø/Glimt-maskot «Putte» mishandler isbjørnen.

«Putte» stjal showet

Før kampstart var det en åpning som var et rivaloppgjør verdig.

Glimt-maskoten ble heiset ned på banen fra en kran mens Eliteserie-hymnen spilte. Bluss ble avfyrt på tribunen, og Bodø/Glimt fyrte av fyrverkeri og gul røyk.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

I pausen fortsatte showet med den samme konkurransen som avholdes i alle hjemmekamper: Tilskuere konkurrerer om å trille en ball så den havner nærmest mulig midtbanestreken.

Men denne gang hadde «Putte» lagt isbjørnen på midten.

Uheldigvis for kosedyret slo sprinkelanlegget på Aspmyra seg på mot slutten av pausen. Det traff isbjørnen og sendte den på en liten luftetur.

Nok en gang til hjemmepublikums fornøyelse.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Tilbake til treningsfeltet

Kristian Høydal, daglig leder i TIL, ønsker ikke å kommentere stuntet til Glimt-maskoten. Han sier han ikke så hendelsen, men at det er naturlig at det kommer reaksjoner og følelser når man taper mot en rival.

– Trond Grimstad kjenner jeg til. Han er en hedersmann. Men det er ikke klubbens rolle å kommentere utspill fra fans på sosiale medier.

Høydal berømmer også Glimt og Bodø for mobiliseringen rundt kampen.

– Selv om jeg er kjempeskuffet over resultatet er det flott med masse folk og en god ramme rundt kampen.

– Vi tapte 4-0, så jeg tror heller vi skal tilbake til treningsfeltet heller enn å henge oss opp i noen annet.

Philip Zinkernagel scorer 4-0-målet til Glimt. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Glimt beklager

Arrangementsansvarlig Ørjan Heldal i Bodø/Glimt sier til NRK at han beklager stuntet.

– Dette skulle være et humoristisk opplegg med glimt i øyet. Vi har ikke hatt noen intensjon om å være ufine, og beklager virkelig at det ble oppfattet slik at TIL-fansen.

Heldal sier han har vært i dialog med TIL-ledelsen idag.

– Det er ikke noe ondt blod mellom oss, sier Heldal.

Han har forståelse for at TIL-fansen reagerer som de gjør.

– Det er ikke gøy for noen å tape en bortekamp. Når man attpåtil får en i fleisen utefor banen, er det ikke så kjekt.