Frykter nytt helikoptertilbud kan føre til fraflytting: – Kan bli starten på slutten

På Værøy har man drevet med tørrfisk og eksport i lange tider, og øysamfunnet er ett av de mest produktive samfunnene i landet med en eksportverdi på om lag 600.000 kroner per innbygger.

Øya ligger fjernt til, med helikopter og ferge som eneste forbindelse til Bodø og fastlandet. I dag er det to daglige helikopteravganger med et helikopter som kan ta 15 passasjerer 20 kilo bagasje per passasjer.

Men nå skal tilbudet ut på anbud.

Dagens helikopter kan frakte 15 passasjerer og 20 kg bagasje per passasjer. Foto: NRK

Det bekymrer mange på øya, blant annet ordføreren. For i anbudet foreslås det å åpne for mindre helikoptre, noe som ordføreren mener kan få dramatiske konsekvenser for øysamfunnet.

– Da mener jeg vi ser starten på slutten på det fantastiske eventyret Værøy er. Så alvorlig og livsnødvendig er helikopterruta for øysamfunnet vårt. Blir vi avspist med en mindre kabin og et mindre fartøy, så vet jeg at folk sier de tenker seg grundig om hva de skal gjøre i fremtiden, sier ordfører Dagfinn Arntsen.

Til fastlandet i bakgrunnen kan man kun komme med helikopter eller båt. Foto: Malin Nygård Solberg

Nesten 2000 færre seter

I ei pressemelding skriver Samferdselsdepartementet at økte kostnader og kun 50 prosent belegg på ruta som har ført til at de vil ha et mindre helikopter. I dagens anbud kreves det 9360 seter per år.

Det nye anbudet skal trå i kraft 1. august 2019. Operatørene skal kunne tilby minst 7500 seter i året. Departementet håper dessuten å lokke flere tilbydere med i konkurransen, enn den ene som var med sist gang.

– Historien med helikopterruta på Værøy er at det har vært få anbydere, og kanskje litt høye anbud. Det har jeg forståelse for, men vi kan ikke kaste ut ungen med badevannet. For det er det de holder på med, sier Arntsen.

Finnes ingen sykebil

Brynjulf Barexstein har vært lege på øya i 22 år. Han frykter mindre helikoptre gir store problemer ved å frakte syke personer fra øya. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Brynjulf Barexstein har jobbet som lege på øya i 22 år. En tidsperiode hvor øya både har vært betjent med helikopter og fly. Han frykter mindre helikopter vil gå ut over pasienter som trenger å komme seg til sykehus. Blant annet fordi lastekapasiteten gjør det utfordrende å frakte elektriske rullestoler.

– Vi er veldig utsatt geografisk og ligger langt ute i havet. Det finnes ingen sykebil som kan ta pasientene til sykehus herfra. Vi har kun redningshelikopter og Hovedredningssentralen. Erfaringsmessig er det ikke helt sjelden at vi trenger dem, og de er ute på et annet oppdrag, sier han.

Da mener han ikke en fem timer lang fergetur er et godt alternativ.

– Det er der det rutegående helikopteret har en vesentlig funksjon, sier Barexstein.