Frosttørke gir brunsvidd skog: – Aldri hørt om så store furuskader før

Begrepet frosttørke brukes for å indikere gradvis uttørking av planteorganer over bakken om vinteren. Som et resultat av kulde i deler av planten er vanntransporten helt blokkert, slik at vann som tapes gjennom bladenes transpirasjon ikke blir erstattet.

Transpirasjon er fordamping av vann fra blader på trær og andre planter. Bladene når da et kritisk lavt vanninnhold og ytterlige uttørking leder til irreversible skader, og dette kalles frosttørkeskader.

Transpirasjonen blir høy i blader som varmes opp av sola. Når røttene står i tele, så får ikke nålene erstattet vannet som forsvinner ut via transpirasjon. Derfor ser man de største skadene i sørvendte lier. Furu i nordvendte lier er mindre utsatt for soloppvarming på våren og blir derfor i mindre grad utsatt for frosttørke.

Kilde: Økolog og forsker ved NINA, Jarle Werner Bjerke