Fotefar mot nord får tilskudd av Riksantikvaren

Riksantikvaren gir samlet 600 000 i tilskudd til prosjektet Fotefar mot nord i 2023 og 2024.

– Fotefar mot nord er et formidlingsprosjekt av de sjeldne, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Lofotr vikingmuseum på Borg i Vestvågøy kommune er et Fotefar, og er også et av de best besøkte museene i landsdelen. Det rekonstruerte langhuset gir besøkende innblikk i hverdagslivet i vikingtiden.

Det samme er Fotefaret ved Træna og «Dyreberget» ved Leiknes – et av Norges mest spektakulære helleristningsfelt fra eldre steinalder. Feltet inneholder 33 dyrefigurer som er slipt inn i berget.

Svaneparet er motiv for Hamarøys kommunevåpen.

– Det handler om å synliggjøre og tilrettelegge lokale kulturminner fra 10 000 år tilbake og frem til vår tid over hele Nord-Norge, sier Geiran videre.

Det er Sametinget og fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark som står bak prosjektet, som er en revitalisering av et stort arbeid som foregikk på 90-tallet.

Fotefarene skal være attraktive møteplasser og aktivitetssentra for både lokalbefolkning og tilreisende, og være en ressurs for reiseliv og andre næringer.