Mandag valgte spillgiganten Epic Games å fjerne en Travis Scott-relatert «emote» fra Fortnite-butikken.

Dette kommer i kjølvannet av en tragisk konsert som rapartisten holdt i USA, hvor åtte personer døde, den yngste bare 14 år, etter å ha blitt klemt i hjel.

Flere har valgt å saksøke Scott etter hendelsen.

Nå vil skaperen av et av de mest populære spillene noensinne, Epic Games, tilsynelatende «straffe» artisten enda litt mer.

Det var Tek.no som først omtalte saken i Norge.

Travis Scott sin figur under konserten han holdt i Fortnite. Foto: Epic Games

Dysser ned etter «Astroworld»

En «emote» er noe man kan få en karakter i spillet til å gjøre, som en dans med bakgrunnsmusikk, eller lignende.

Travis Scott har tidligere holdt en enorm konsert på spillet Fortnite, hvor 12 millioner var til stede digitalt.

Etter dette fikk han et eget «skin» og flere andre ting man kan kjøpe i Fortnite sin butikk.

22 år gamle Håvard Storteig er arrangør for Nordlands største e-sportsarrangement, og sier han er glad for at Scott nå får konsekvenser.

Håvard Storteig, arrangør for Nordlands største e-sportsarrangement, meiner det er til pass for Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Jeg har ikke så mange personlige meninger om det, men jeg syns bare det er helt forferdelig leit hvor lite han reagerte på det fæle som skjedde under konserten hans. Det er i hvert fall en liten konsekvens, at han ikke får utnytte den kapitalen han får fra Fortnite.

– Ikke Travis Scott sin skyld

Rune Fjeld Olsen er spillekspert og jobber som spillanmelder for NRK.

Han sier at det hørtes litt søkt ut å skylde på Travis Scott for det som skjedde på konserten, men at det Epic Games gjør høres mer ut som «brannslukking».

– Dette gjøres nok fordi Fortnite har et ganske ungt publikum, som kunne brukt denne «emoten» til å tulle med noe som er alvorlig. Det kunne blitt et lite mareritt for Epic Games.

Olsen sier at Scott har blitt sterkt knyttet til Fortnite etter den digitale konserten hans.

Rune Fjeld Olsen, spillanmelder i NRK. Foto: Privat

– Det er der «emoten» og det andre kommer fra. Ariana Grande har også fått en karakter i spillet. Det var et prakteksempel på hvordan man kan ha digitale arrangement med spillteknologi.

At han nå ser ut til å kunne miste ting i Fortnite-butikken tror ikke Olsen at Scott bryr seg så mye om akkurat nå.

– Jeg tror at dette kommer tilbake når stormen har lagt seg litt. Men det at det døde folk under hans konsert er nok det han syns er vanskelig å håndtere nå. Jeg tror ikke han tenker så mye på den «emoten».

8 personer er døde etter at panikk brøt ut under en Travis Scott-konsert i Texas. Du trenger javascript for å se video. 8 personer er døde etter at panikk brøt ut under en Travis Scott-konsert i Texas.

Tiger Woods og seksuell trakassering

Dette er ikke første gang at kontroverser har påvirket spill på en negativ måte.

Rune Fjeld Olsen ramser opp flere eksempler på personer i det virkelige liv som gjorde noe dumt, og som måtte betale for det i den virtuelle verden.

Blant annet har vi en utro golfstjerne, en skyteglad cowboy som måtte bytte navn, og en velkjent diktator som mistet barten sin.