Minste åtte mennesker er døde etter at det brøt ut panikk under musikkfestivalen Astroworld i Houston, Texas.

Festivalen ble startet av rapperen Travis Scott i 2018.

Det var rapperen selv som sto på scenen da problemene oppstod. Nå uttaler Scott seg for første gang etter tragedien som fant sted fredag kveld lokal tid.

– Jeg er helt knust av det som skjedde i går kveld, skriver Scott i en uttalelse publisert på Twitter.

– Mine bønner går til familiene og alle som er berørt av det som skjedde på Astroworld Festival.

Skal etterforskes

Politiet i Houston etterforsker nå hendelsen. De undersøker blant annet videoopptak fra konsertområdet og snakker med vitner.

Etterforskningen vil sannsynligvis fokusere på sikkerheten ved arrangementet.

Scott skriver at Houston-politiet har hans fulle støtte i deres etterforskning av hendelsen.

I tillegg skriver rapperen at han nå vil jobbe sammen med Houston-samfunnet for å hjelpe familiene som trenger det.

– Takk til Houston politidistrikt, brannvesen og NRG Park for deres umiddelbare respons og støtte.

Foto: Skjermdump

Houston-ordfører Sylvester Turner sa i et TV-intervju med CNN lørdag at de skal snu hver stein for å finne ut av hva førte til at flere mistet livet under festivalen, skriver Houston Chronicle.

– Vi vil se på hver eneste detalj for å finne ut av hva som førte til det, og hvilke ekstra skritt som må tas for å unngå at det skjer igjen, spesielt i denne byen, sa Turner.

Oppsto panikk

Det var under Travis Scott sin opptreden på musikkfestivalen Astroworld at det oppsto panikk blant publikum.

– Mengden begynte å presse framover mot scenen, og folk fikk etter hvert panikk, opplyste brannsjef Samuel Peña i Houston under en pressebrifing.

Ytterligere panikk skal ha oppstått da flere ble skadd og svimte av.

Travis Scott, som selv er fra Houston, under opptredenen på Astroworld-festivalen fredag 5. november. Foto: Amy Harris / AP

Vitner forteller om ekstrem trengsel som førte til at mange fikk vansker med å puste, mens flere besvimte.

Rapperen stoppet flere ganger konserten og ba sikkerhetsvakter se til publikummere, skriver Reuters.

I etterkant fikk mer enn 300 personer helsehjelp ved et feltsykehus satt opp i nærhet av festivalen.

23 personer ble fraktet til sykehus, og åtte av dem døde, opplyste Peña til CNN lørdag morgen lokal tid.

Flere ble fraktet til sykehus med hjertestans. Blant de skadde er også en tiåring, opplyste brannsjefen.

Festivalen avlyst

Om lag 50.000 mennesker skal ha deltatt på festivalen fredag. Tidligere på ettermiddagen stormet en stor gruppe mennesker en av inngangene til festivalen og tok seg inn på området.

Andre dag av festivalen er avlyst etter tragedien som fant sted fredag. Foto: Elizabeth Conley / AP

Flere store artister sto på programmet til festivalen, som også skulle foregått lørdag.

Men andre dag av festivalen er kansellert som følge av tragedien.

– Våre hjerter er med Astroworld-familien i kveld – spesielt de vi mistet og deres nærmeste, står det i en uttalelse fra Astroworld-festivalen delt på Twitter.

– Vi er fokusert på å støtte lokale tjenestemenn så godt vi kan. Med det i tankene vil ikke festivalen bli arrangert på lørdag.