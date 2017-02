Forlik om Sølvsuper

Bodø kommune går inn for forlik i rettsstriden etter byggingen av Sølvsuper helse- og velferdssenter. Det har bystyret vedtatt i lukket møte i dag. For Bodø kommune har avtalen en verdi på 12,2 millioner kroner. Til sammen var kravet på inntil 48 millioner kroner, og det har nå endt i et forlik som går ut på at prosjekteringsgruppen betaler kommunen 10 millioner kroner og i tillegg frafaller krav mot kommunen på 2,2 millioner kroner.