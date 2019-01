Foreldrepar mishandlet barna over en periode på åtte år – fikk 120 timer samfunnstraff

Et foreldrepar i Salten i Nordland ble denne uken dømt til 120 timer samfunnsstraff for vold mot sine tre barn.

Avisa Nordland omtalte saken først.

Foreldrene ble anmeldt etter at det eldste barnet fortalte kontaktlæreren sin om volden.

Volden besto ifølge dommen av ris på rumpa, lugging og klyping av ører, samt smekk over fingrene.

Dette skal ha skjedd over et tidsforløp på åtte år. Det eldste barnet var fire år da volden startet.

For dette ble foreldrene ikke dømt til fengsel.

Det til tross for at fengsel er vanligere i saker som dette, ifølge professor i politivitenskap ved Politihøgskolen, Morten Holmboe.

– I visse tilfeller vil domstolene likevel velge samfunnsstraff av hensyn til barna, sier han.

Fikk mildere straff

I 2015 ble en mor dømt til samfunnsstraff i Høyesterett, forteller Holmboe. Hun hadde over en treårsperiode jevnlig slått sine to sønner som da var to og ett år da volden startet.

Morten Holmboe, professor i politivitenskap ved Politihøgskolen. Foto: Jon Strype

– Moren var den eneste omsorgspersonen, og Høyesteretts flertall kom til at det var bedre for barna at moren slapp å sone fengselsstraff, sier Holmboe.

Foreldreparet i Salten vedgikk at de brukte vold som oppdragelsesmetode.

De sa seg derfor delvis skyldige i tiltalen. Foreldrene har erkjent handlingene, men er uenige i i tidsforløpet.

Retten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at volden tok sted mellom 2007 til 2015.

Skylderkjennelsen er likevel formildende.

– Saken fra Salten tingrett er et eksempel på at retten har latt hensynet til barna være avgjørende. Det var nok viktig for retten at volden var opphørt. Dommen synes å være i harmoni med Høyesteretts dom fra 2015, sier Holmboe.

Foreldrene må også betale hvert av barna 40.000 kroner.

– Foreldre må få god hjelp

Silje Vold, spesialrådgiver for beskyttelse mot vold og overgrep i Redd Barna Foto: Inge Lie

Spesialrådgiver for beskyttelse mot vold og overgrep i Redd Barna, Silje Vold, sier foreldre må få god hjelp og oppfølging tidlig slik at vold mot barn forebygges.

– Alle barn har rett til å være trygge og være beskyttet mot vold. Det er viktig at vi har et lovverk som tydeliggjør at det er uakseptabelt å bruke vold mot barn i oppdragelsen, sier hun.