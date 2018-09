Foran alle dro den flyplassansatte fram bh-en til Gerd-Anita og kjente bak protesene hennes

Gerd-Anita Johannesdatter Berglund har akkurat vært på Færøyene på en nordisk brystkreftkonferanse, og er på tur hjem.

Sikkerhetskontrollen på Føræyene går uten problemer. Når hun lander på Gardermoen må hun sjekke inn bagasjen sin på nytt.

I sikkerhetskontrollen her blir hun stanset og tatt ut i en tilfeldig kontroll.

– Da må jeg inn i en kroppsskanner, og gir beskjed til han som kjører skanneren at jeg har mastektomi. Det vil si det vil si at jeg har fjernet begge brystene mine og har proteser i bh-en, forteller Berglund.

– Han svarer at det «skal vi ta stilling etterpå», og at om nærmere undersøkelse trengs, så skal jeg få en dame som vil ta meg med til et avlukke.

Blir undersøkt i sikkerhetskontrollen

Skanningen gjennomføres, og som forutsett slår protesene ut.

En kvinnelig ansatt blir så tilkalt. Hun spør om hun kan gjøre en nærmere undersøkelse, noe Berglund samtykker til. Hun forstår at sikkerheten er viktig.

Det hun ikke forstår, er måten det gjøres på.

– Hun kjenner først utenpå, og jeg forklarer henne at jeg ikke har bryst, men proteser. Da tar hun bh-en fram, og hånda inn og begynner å kjenne.

– Hun ser ned bak bh-en, og når hun oppdager at det ikke ser pent ut, skvetter hun til og unnskylder seg. Jeg er operert tre ganger, og har to store arr etter brystene som er fjernet.

Den ansatte gjør seg raskt ferdig, og sender henne videre.

Gerd-Anita beskriver hendelsen som svært ubehagelig. Foto: Andreas Trygstad / NRK

– Ble oppriktig lei meg

Hun får hentet bagasjen sin, og går ut av sikkerhetskontrollen.

Det er først etterpå at hun får tid til å reflektere over det som nettopp skjedde.

Tok den ansatte virkelig hånda ned i bh-en hennes, og kikket nedi – foran alle som stod i sikkerhetskontrollen?

Klokka var halv åtte på kvelden en søndag og det var mange som skulle ut og fly.

– Da jeg begynte å tenke over det, ble jeg oppriktig lei meg. Hun hadde tråkket over en intimgrense, og det gjorde meg veldig opprørt. Jeg har en mislykket rekonstruksjon bak meg, og vet at det ikke er pent. Det er sårt i utgangspunktet.

– Jeg forstår at det handler om sikkerhet, og hadde gjerne vist fram hvis vi hadde gått på et avlukke. Jeg liker å forklare, for dette gjelder ikke bare meg. Men ikke med masse folk rundt.

Har fått flere lignende meldinger

En skulle kanskje tro at dette var en unik historie. Ellen Harris Utne, leder i Brystkreftforeninga, forteller at det dessverre ikke er tilfelle.

De har fått flere tilbakemeldinger fra kvinner som forteller om lignende opplevelser.

– Dette er en ganske intim del av kroppen. Skal du bli kroppsvisitert foran alle som står i kø, så er det ganske nedverdigende.

– Det er sårbart å bli eksponert, sier Ellen Harris Utne, leder i Brystkreftforeninga. Foto: Ola Hana / NRK

Hun tror også andre grupper; reisende med protester og andre handikap, kan opplevde å bli behandlet nedverdigende ute på reise.

I mai sendte hun en skriftlig henvendelse til Avinor, og ba om å få en tilbakemelding om hva de ville gjøre med det. Uten å få svar.

Utne sier hun forstår at det er mange som skal gjennom sikkerhetskontrollen.

– Men dette handler egentlig bare om god gammeldags folkeskikk, og å behandle folk med respekt.

– Beklager på det sterkeste

Nå har hun en klar beskjed til de som er ansvarlige for opplæringen av de ansatte i sikkerhetskontrollen: Kurs folkene deres bedre.

Den beskjeden tar Kjell Frode Vik, administrerende direktør i Nokas Aviation, til etterretning.

– Vi beklager på det sterkeste, ingen skal ha en slik opplevelse. Vi har tydelige rutiner på hvordan det skal gjøres, og de rutinene har tydeligvis ikke blitt fulgt her. Alle skal behandles med den samme respekten.

Ifølge Vik er rutinene slik at dersom det er nødvendig å gå mer detaljert til verks, så skal den reisende få tilbud om å foreta visiteringen i et avlukke.

Etter brevet som ble sendt fra brystkreftforeninga i mai, har de hatt fokus på visitering av sårbare grupper spesielt.

At det likevel fortsatt skjer, synes Vik derfor er veldig uheldig.

– Dette må vi sjekke ut nøye. Nå skal vi ha et møte med brystkreftforeninga på mandag, så skal vi i tillegg unnskylde til den reisende som opplevde dette. Alle skal ha en god opplevelse på Gardermoen, konstanter han.