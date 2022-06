Flyteknikere ut i streik: – For høye lønnskrav

Lørdag morgen klokken 3.50 ble det bestemt at 31 flyteknikere fra SAS, Widerøe og Norwegian går ut i streik, da det ble brudd i meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) lørdag morgen.

Førstkommende mandag vil streiken utvides med ytterligere 75 flyteknikere.

– Flere avganger vil bli kansellert, men hvilke konsekvenser streiken vil få, er ikke avklart, melder NTB

Widerøe opplyser til NTB at passasjerene skal møte som normalt, med mindre de har fått beskjed om noe annet.

– Det kan kommer driftsforstyrrelser utover dagen og helgen, slik at man er forberedt på det. Men i utgangspunktet planlegger vi for trafikk som normalt, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandsvoll til NTB.

Mekleren har konstatert at partene står lang fra hverandre og at det ikke var grunnlag fro enighet om et forslag.

Torbjørn Lothe i NHO Luftfart opplyser NTB om at motparten, sett fra deres øyne, hadde for høye lønnskrav.