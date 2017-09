Flere ønsker økt lakseproduksjon

43 prosent vil ha økt lakseproduksjon i Norge. Det viser en undersøkelse gjort av Norstat i forbindelse med prosjektet «Laks er viktig for Norge» for Norges Sjømatråd og Sjømat Norge. Produksjonen av oppdrettslaks har latt vente på seg på grunn av blant annet lus og rømning. Seks av ti mener også at politikere bør legge bedre til rette for vekst i sjømatnæringen.