Fire dødsfall i norske alpinanlegg så langt i år

I alpinbakken i Vestvatn sør for Bodø er bakken stengt. Lørdag omkom en mann i 30-årene etter å ha kjørt inn i ett tre som stod i bakken. En mann i 20-årene ble alvorlig skadd i en annen ulykke samme sted en time tidligere.

– En ung familie ble rammet av en ufattelig tragedie. Våre tanker og dypeste medfølelse går til den nærmeste familie, pårørende, venner og kolleger av den omkomne. Slike ulykker man håper aldri skal skje i et alpinanlegg, sier styreleder Ken Ludvigsen i Misvær idrettslag.

Nå er det forholdsvis lille bjørketreet sagd ned og ulykkesstedet er markert med blomster og lys.

– Vi har felt noen trær og satt opp sperregjerder for å øke sikkerheten. Vi har markert hindringer som hopp og rails. Etter hvert vil vi vurdere om alt av trær og andre naturskapte hindringene som er i anlegget skal fjernes.

To dødsulykker i Nordland

– Vi anser dette som en undersøkelsessak, og har ingen grunn til å tro at det har skjedd noe ulovlig eller straffbart, sier jourhavende politiadvokat Trond Lakselvhaug i Bodø-politiet. Foto: Harald Krogtoft / NRK

Så langt i år har det vært to dødsulykker ved alpinanlegg i Nordland. I februar omkom enn mann i Sulitjelma da akematten han satt på kjørte inn i heishuset i bunnen av bakken.

Politiadvokat ved Nordland politidistrikt Trond Lakselvhaug sier det ikke er mistanke om noe straffbart i forbindelse med de to dødsulykkene.

– Det er snakk om to separate og tragiske ulykker, som tilfeldigvis skjedde på samme sted, samme dag. Vi har ingen ting å utsette på sikkerheten verken i Misvær eller i Sulis.

Ytterligere to dødsulykker

Alpinanleggenes Landsforening organiserer det meste av næringen i Norge. Generalsekretær Camilla Clausen sier de ikke fører statistikk over dødsulykker, men at det så langt denne sesongen har vært to til: En i Kvitfjell og en i Hemsedal.

Kravet til alpinanleggene er å polstre menneskeskapte innretninger, det vil si bygninger, lysstolper og lignende. Trær som står i bakken trenger man derimot ikke merke eller polstre.

– Er det behov for et strengere regelverk?

– Nei, ikke slik jeg ser det i dag. Regelverket er tydelig både på hva anleggene har ansvaret for og hva gjestene selv må ta ansvar for. Når så mange mennesker er ute i bakkene, vil det alltid være en risiko for at noen skader seg.

Heldigvis er det ikke ofte det skjer alvorlige ulykker med dødelig utfall.

– Disse sakene er foreløpig under etterforskning, men det er ingenting som tyder på at de ulykkene vi har hatt denne sesongen skyldes sikkerhetssvikt. Vi mener det er trygt å kjøre på ski i norske anlegg, sier Clausen.