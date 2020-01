Ferge kolliderte på Helgeland

Ferga «Herøysund», som går a-ruta mellom Søvik-Flostad-Brasøy, er tatt ut av drift etter at det har oppstått skade på fartøyet. Det opplyser Boreal overfor NRK. Hendelsen fant sted under anløp av Søvik i 22.30-tida i går kveld. Ferga kolliderte med betongen på fergeleiet, og det har ført til hull på skroget på bildekknivå. MF Tjøtta håndterer nå a-ruta, mens en skyssbåt trafikkerer b-ruta – i påvente av at det settes inn reservemateriell. – Det må skiftes et platestykke som kan være rundt en halv kvadrat. Vi venter på slip-plass for å få utbedret dette, opplyser daglig leder Steinar Mathisen i Boreal Sjø. Han sier det kan tyde på at teknisk svikt er årsak til kollisjonen. Det oppstod ikke personskade.