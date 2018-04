Fem til sjekk etter trafikkulykke i Vesterålen

Like etter klokken 14 opplyser politiet at fem personer er tatt med i ambulanse for en sjekk etter ulykken ved Sigerfjord i Vesterålen søndag ettermiddag.

Det skal ikke være snakk om livstruende skader.

To personer skal være uskadd etter hendelsen.

Ulykken skal ha skjedd på riksvei 85 ved Sigerfjordtunellen. Tre biler var involvert, med totalt åtte personer om bord.

– To av bilene trenger berging, det foregår nå. Tunnelen har åpnet igjen, og vi dirigerer trafikken på stedet, sier operasjonsleder Elisabeth Eide ved Nordland politidistrikt.