Fem år siden Hercules-ulykken

I dag er det fem år siden Kebnekaise-ulykken.15. mars 2012 fløy et av Forsvarets Hercules-fly inn i fjellveggen på Sveriges høyeste fjell Kebnekaise. Fem norske offiserer mistet livet i ulykken. Det blir holdt en seremomi og kransenedleggelse ved minnesmerket på Gardermoen onsdag kveld, etterfulgt av et lukket arrangement for ansatte ved luftvingen og spesielt inviterte.​