Over 1000 lyn registrert i Nordland i ettermiddag – fanget lynnedslag på video

Det er for tidlig å oppsummere noe totalsum over lyn i Nordland i og med at det fortsatt pågår, men så langt har det vært mye.

Meteorologene har tidligere sendt ut farevarsel for lyn i Nordland og deler av Trøndelag.

– Det har vært mye aktivitet, kanskje enda mer på svensk side, men en god del på vår side av grensen også. Det er i alle fall over 1000 lynregistreringer, sier Eldbjørg Moxnes som er vakthavende meteorolog.

Det er ikke alle lynhendelser som gir lynnedslag, men rundt en tredjedel går til bakken.

Vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes sier det er registrert over 1000 lynhendelser hittil i Nordland i dag. Foto: Privat

– Det er relativt vanlig at du får slike hendelser når det har vært mye varm luft slik som nå. Det er rett og slett den varme lufta som har kommet opp mot Nord-Norge nå. Det er ustabilt og kan bli en del lyn og torden.

Farevarselet går ut sent tirsdag kveld og meteorologen mener det vil roe seg til natten.

Det er ikke bare i Nordland det har vært mye lyn i dag. Også på Finnmarksvidda har det vært mye lynnedslag i løpet av tirsdag, hvor også én person ble truffet av lynet.

Meteorologene sendte ut farevarsel for lyn i Nordland tidligere tirsdag. Foto: Yr

Trodde først lynnedslag var lysgranat i PC-spill

Marius Hov Lauritzen fra Sandnes i Vesterålen satt å spilte et PC-spill med lysgranater da lynet slo ned utenfor vinduet.

Vesterålen Online omtalte saken først.

– Da jeg opptaket det satt jeg tilfeldigvis og spilte dataspill hvor folk kaster lysgranater. Jeg trodde egentlig at det var det som skjedde først, ler han.

Etter hvert skjønte han at lysglimtet kom fra utsiden av huset.

Lynet slo ned i ei mast i Vesterålen. Foto: Marius Lauritzen

Lauritzen sier han er interessert i film og foto og har flere ganger fanget lynet på film.

– Jeg er ikke en type som jakter lyn og tornadoer altså, men det er jo litt stilig da.

Marius Lauritzen fanget lynnedslag i Vesterålen på film. Foto: Privat

– Du hører buldringen ganske kraftig. Jeg snakket med noen som bor like under fjellet og de sier det var ganske heftig.

Og selv om lyn og torden relativt sett er ganske vanlig, er Vesterålen blant områdene der det er mest sjelden med tordenvær.

Det er meldt varmt og fint flere steder i Nordland inn mot fellesferien, og det er nok ikke utenkelig at vi får se flere lyn i løpet av sommeren.