Meteorologene får god bruk for varseltrekantene når det gjelder Lofoten og Vesterålen.

Det er oransje farevarsel for mye snø

Det er gult farevarsel for stiv kuling

Det er også betydelig snøskredfare

Det er på et kraftig bygevær på vei, som følge av et lavtrykk vest for Nord-Norge.

Enkelte steder er det meldt om 30 til 50 centimeter snø på 24 timer. Det opplyser statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Gunnar Noer.

– Det kan bli trafikale problemer, sier Noer.

Foto: Meteorologisk institutt

Hvilke områder som får de største snømengdene er noe usikkert:

– Hvis nedbøren flytter på seg vil den bli spredt over et større området og da vil man få mindre mengder og ikke like store konsekvenser og mindre skredfare.

Foreløpig ser det ut til at Lofoten vil bli hardest rammet.

Betydelig skredfare

Statsmeteorologen forteller at det også kan blåse opp til stiv kuling enkelte steder.

– Ta med spade i bilen. Ha gode dekk og selvfølgelig gode klær, som vanlig. Foto: Meteorologisk institutt

– Hvis man har løssnø og stiv kuling vil det bli en del fokksnø, særlig i fjellet.

Kraftig vind og snø kan gi økt skredfare utover onsdag kveld.

Derfor har Varsom.no meldt om betydelig snøskredfare for Lofoten og Vesterålen, som oppfordrer folk til å unngå leområder der det samer seg fersk fokksnø.

Størst fare for skredfare er onsdag kveld, men ifølge Noer bør man være observant dersom man har tenkt seg ut med randonee ski også til helgen.

Karlberg advarer om at veier og fjelloverganger kan bli stengt på kort varsel. Foto: Marius Dalseg Sætre

– I våre dager med randonee-ski og hodelykt, er det mange som har lyst til å gå på ski. Folk må være veldig bevisste på at de styrer unna nordvendte heng.

Noer oppfordrer til å sjekke Varsom.no før de tar turen ut på fjellet.

Kan bli stengte veier

– Det blir en del snø og kommer det vind i tillegg så kan det bli ganske utfordrende.

Det sier Jo-Andre Karlberg, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Nord. Karlberg opplyser om at været allerede har påvirket trafikken.

– Det er fare for at man kan støte på litt fokkskavler etter veien og at det er en del snø på veien. Det ser ut til at det kommer en del nedbør.

Videre forteller Karlberg at trafikksentralen allerede har fått meldinger om fokkskavler og behov for brøyting på E10 i Lofoten.

– Det har vært en del klager på at man har behov for brøyting og så har det vært en del biler som har fått stopp på grunn av fokkskavler og glatte veier.

Trafikkoperatøren oppfordrer folk til å vurdere forholdene og sjekke trafikkmeldingene og webkameraene på 175.no før man eventuelt setter seg i bilen.

– Følg med på trafikkmeldingene for å se veien er åpen. Det kan bli en del stengninger utover, sier Karlberg.

Foto: Statens vegvesen

Ifølge Meteorologisk institutt vil aktiviteten avta utover torsdag kveld, og inn mot helga vil kan det bli plussgrader.

Da vil nedbøren ofte komme som en blanding av snø og sludd.

– Det blir nullføre på veiene og det kan bli glatt hvis snøen legger seg, sier Noer.