Nyheten om at Geir André Herrem forlater gullkamp i norsk fotball til fordel for svenske Kalmar FF ble bekreftet sent tirsdag kveld på Bodø/Glimts hjemmesider.

Rogalendingen har vært en sentral brikke på årets store overraskelseslag, og notert seg for seks Eliteserie-scoringer for de helgule. Overgangssummen er ikke kjent.

Til tross for salget, tror Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson på et historisk nordnorsk seriegull i år.

– Jeg nekter å tro at de hadde solgt Herrem dersom de mente han utgjør forskjellen på medalje eller ikke. Jeg tror de klarer seg fint uten ham, sier Jonsson til NRK.

Kan overta tabelltopp

I kveld møter Bodø/Glimt Kristiansund på bortebane. Vinner de den, passerer de samtidig Molde på tabellen og overtar førsteplassen - 13 runder før slutt.

Det er i så fall første gang siden 2004 at et nordnorsk lag leder Eliteserien etter sommerpausen, får NRK bekreftet av VGs statistikkekspert Geir Juva.

Håkon Evjen i aksjon på Aspmyra dagen før hengekampen mot Kristiansund. Ekspertene er klar på at han må bli i klubben, dersom det skal bli et historisk gull. Foto: Ole Marius Hågensen Rørstad / NRK

Fotballeksperten er full av beundring for det Glimt har prestert i år, og øyner muligheten for det han omtaler som et sensasjonelt gull.

Aldri før har et lag fra Nord-Norge vunnet landets øverste divisjon.

– Beholder de laget intakt og unngår skader, så kan Bodø/Glimt vinne serien, sier Jonsson, og viser til at Glimt mestrer både kontringer, høyt press og spill mot etablert forsvar.

– Det er et lag man blir glad i å se på. De peiser på fremover og spiller en offensiv og herlig fotball.

– Et lite sjokk

Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson er full av beundring for Bodø/Glimt, og mener de kan vinne serien i år. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Jonsson påpeker samtidig at det er avgjørende at de beholder stjerneskuddet Håkon Evjen og lynvingen Amor Layouni for å ha sjanse på gullet.

Det er Eurosportkollega Gunnhild Toldnes enig i. Hun har sett mange av Glimts kamper fra Aspmyra i år.

– Det er et lite sjokk at det var Herrem som ble solgt, men det er ikke det største tapet, sier reporteren, som er spent på hva overgangen betyr for resten av spillergruppa.

– Jeg trodde Evjen og Layoini var foran i køen. Spørsmålet er om de tør å selge flere spillere hvis de skal ha ambisjoner om gull.

Også NRKs fotballekspert Morten Skjønsberg er imponert, men ikke like sikker på at gullet havner i Bodø.

Han var selv med på å vinne serien i 2008 med Stabæk.

– Jeg tror ikke de har solgt seg ut av gullkampen, men det er fortsatt en stund igjen av sesongen. Det er viktig at de ikke blir engstelige når gullsnakket kommer. Det er bare gøy å ligge i toppen.

– Molde er sterke, og Rosenborg puster dem i nakken, men klarer Glimt å bevare roen og samtidig avgjøre tette kamper, er det selvsagt en sjanse.

Gull-tause

Da NRK var innom siste Glimt-trenining på Aspmyra før hengekampen mot Kristiansund ville ingen snakke om gull.

Glimt-trener Kjetil Knutsen vil ikke snakke om seriegull, men er glad for at klubben blir lagt merke til. Foto: Ole Marius Hågensen Rørstad / NRK

– Det er veldig fint at alle rundt oss er opptatt av det. Det betyr at vi gjør mye bra. Så skal vi gjøre jobben mot Kristiansund, og så kan vi prates klokka 21, smiler Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Toldnes i Eurosport påpeker at Glimt har alt i egne hender hvis de vinner i kveld.

Hun understreker samtidig at de har tøffe bortekamper i høst mot blant andre Rosenborg, Brann, Odd og Molde.

– Det er en relativt uerfaren gjeng og en trener som ikke er vant til gullstempel. Det blir utrolig spennende å se hvordan de takler spørsmålet om gull, for det kommer de til å få.