Mandag er det vårjevndøgn.

Dette er en av to dager i året hvor dagen og natten er like lange. Vi begynner å riste av oss vinterkulden og ønsker våren og lysere tider velkommen.

Men ifølge meteorologen må vi passende nok ha is i magen i avdelingen hagemøbler og utepils.

– Det er nordlige luftmasser som kommer innover fra nord fra onsdag av. Vi får inn en del kjølig luft, også bygger det seg opp et høytrykk som ligger over Nord-Norge, som igjen gjør at vi får rolig fralandsvind og kjøligere vær, sier statsmeteorolog Matilda Hallerstig.

Det betyr minusgrader og stadig snø på bakken over hele Nord-Norge. Det kan vi takke «söta bror» for.

Foto: Skjermdump / yr.no

– De kaldeste luftmassene ligger i Nord-Sverige ved Ofoten. Det blir minusgrader flere steder, men Finnmarksvidda vil få de laveste temperaturene ned mot 20 minusgrader.

Kaldt langs kysten

Også i kystbyen Bodø vil det bli kaldere enn det folk kanskje er vant til i mars.

– Det blir kaldere der òg, om natten går det ned til ti minusgrader, mens det på dagtid ligger på rundt fem minus.

DET SNØR: Årets første vårmåned er snart over, men snøen laver fortsatt ned i Bodø. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Selv om Østlandet og Vestlandet også kan vente seg temperaturer under null på nattestid, ligger det en «sperre» ved Sør-Helgeland som skåner Sør-Norge for de kaldeste temperaturene.

– Det blir mildere vær sørover i landet, for den kaldeste luften holder seg i Nord-Norge. Det er nesten litt morsomt, for det er som et skille som går akkurat mellom Nordland og Trøndelag, sier meteorologen.

Bergen er nok vant til det, men mens det blir sol og fint i nord, vil de få en god del nedbør i dagene som kommer, skal vi tro værmeldingen. Foto: Skjermdump / yr.no

Sol i nord, regn i vest

Selv om det blir kaldt, blir det likevel fint vær mange steder i nord.

I Bodø kan det fort bli knallvær fra onsdag til lørdag, med sol og lite vind. Mye det samme kan man se der det blir kaldest, rundt Kautokeino.

I Tromsø kan det se ut til at det blir snøbyger tirsdag og onsdag, men fint vær på torsdag.

Foto: Skjermdump / yr.no

Bergen er ikke så heldig, selv om det er meldt fint vær i dag, mandag. Tirsdag til torsdag er det meldt kraftige regnbyger.

Oslo og omegn kommer også til å få en overskyet uke med enkelte regnbyger og dager med temperaturer ned mot null.

Meteorologene sier også at folk må være forsiktig sørover i landet, siden nedbør og påfølgende minusgrader kan gi glatte forhold på veiene.