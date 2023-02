Hvis du trodde våren var rett rundt hjørnet, må du nok dessverre forberede deg på å vente litt lengre.

– Vi går inn i en lengre periode med tørr og kald vind fra øst over hele landet. Lufta fra Sibir beveger seg vestover fra Russland til Finland, Sverige og så Norge, sier statsmeteorolog Leonidas Tsopouridis.

Årsak?

En brå stratosfærisk oppvarming.

Det er et ganske sjeldent værfenomen som ikke alle kjenner til.

Meteorlogen forklarer at av og til kan stratosfæren om vinteren bli oppvarmet så raskt at vinden vil snu frå vest til øst.

Dette skjer akkurat nå og kan vil troleg påvirke været i mars – i hele Nord-Europa.

Men hvorfor gjør oppvarming i stratosfæren at det blir kaldere for oss her nede på bakken?

Meteorologen forklarer at stratosfæren er det nest innerste laget i atmosfæren.

Aller innerst ligger troposfæren.

Illustrasjon: MALIN NYGÅRD SOLBERG / NRK

Troposfæren er vanligvis varmere enn stratosfæren, så når stratosfæren varmes opp brått, påvirker det været.

– Det resulterer i at polarvirvelen brytes, sier Tsopouridis.

Polarvirvelen er en vindstrøm som sørger for at vi får fuktig vind fra vest, og når denne svekkes eller brytes får vi østavind i stedet.

Og da blir det kaldere.

– Vi vet ikke helt hvorfor dette skjer, men det skjer.

ØSTAVIND: Høyere temperatur i stratosfæren vil gi østavind med kald og tørr luft fra Sibir. Foto: SKJERMDUMP

Flere uker med kulde

Tsopouridis sier det er for tidlig å si noe om nøyaktig hvor kaldt det kommer til å bli, men har en formening om hvor det blir kaldest.

– Hvor kaldt det blir spørs på hvor brå denne oppvarmingen er. Det vet vi ikke nå. Men det kommer til å merkes i langs kysten i hele landet, og kanskje særlig i Sør-Norge.

Oppvarmingen har allerede begynt, men den kalde østavinden treffer antakeligvis ikke Norge før om to til tre uker.

– Det hele varer som regel i omtrent en til to uker, men kan også vare noe lenger.